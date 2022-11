Primeiras mortes por covid-19 nos Estados Unidos aconteceram semanas antes dos primeiros registos oficiais

Dois doentes que morreram em suas casas, na Califórnia, terão sido as primeiras mortes por covid-19 nos Estados Unidos, ocorridas ainda em fevereiro, antes dos primeiros registos oficiais considerados pelas autoridades de saúde. A notícia foi divulgada esta quarta-feira pelos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC), que assim antecipa em duas semanas a data para a primeira confirmação oficial de morte no país.

As mortes na Califórnia aconteceram nos dias 6 e 17 de fevereiro. As autópsias realizadas concluíram que os óbitos se deveram a complicações por causa da infeção pelo novo coronavírus, mas aconteceram numa altura em que poucos exames estavam disponíveis através do CDC.

Isto é explicado num comunicado daquele organismo, acrescentando a nota que outras mortes por enquanto não atribuídas ao surto podem vir a ser identificadas – é o caso de uma terceira pessoa, falecida também no condado de Santa Clara, Califórnia, a 6 de março.

Até aqui, a primeira morte a ser oficialmente declarada como provocada pelo novo vírus tinha ocorrido a 21 de fevereiro no estado de Washington.

Numa fase inicial, os critérios definidos pelo CDC restringiam os testes a pessoas que tivessem regressado de lugares atingidos pelo surto e que procurassem assistência médica para sintomas específicos.

Também esta quarta-feira, o governador da Califórnia prometeu aumentar a capacidade do estado para testar o coronavírus, rastrear e isolar as pessoas infetadas. Gavin Newsom afirmou que o estado está a realizar uma média de 14.500 testes por dia, um total bastante superior aos 2.000 testes/dia efetuados no início de abril.

A Califórnia tem mais de 35.600 casos confirmados de covid-19 e registou 1.300 mortes, segundo os dados compilados pela Universidade John Hopkins e citados pelo “The Guardian”.

Segundo um estudo de cientistas da Universidade de Stanford publicado esta semana, com base em exames de sangue de mais de três mil voluntários, o número de casos no condado de Santa Clara é pelo menos 50 vezes maior do que o anunciado oficialmente.