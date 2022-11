Hospital de S. João já utiliza testes mais rápidos para deteção da covid-19 - e pode fazer toda a diferença em casos de gravidez (e não só)

Estão previstas várias situações para a utilização dos novos testes que já foram distribuídos em alguns hospitais, os chamados testes de biologia molecular, que permitem uma deteção mais rápida do vírus, mas Tiago Guimarães, do serviço de Patologia Clínica do Hospital de São João, no Porto, destaca o seu uso nas grávidas. Porquê? Porque devido à pandemia de covid-19, e ao “medo” do contágio, “estão a chegar muito mais tarde do que chegavam antes aos hospitais e em trabalho de parto adiantado”, não dando muitas vezes tempo para serem testadas antes de dar à luz. “A grávida chegava e não tínhamos tempo de saber o resultado do teste antes de a criança nascer. A capacidade de resposta era limitada”, explica o médico.

Tal não voltará a acontecer, é pelo menos essa a expectativa, tendo em conta a possibilidade recorrer a partir de agora a testes cujo resultado é conhecido “em cerca de uma hora — sem contar com procedimentos como colheita e transporte — em vez das habituais seis horas”. “É uma diferença muito substancial”, reforça Tiago Guimarães, explicando que o hospital onde trabalha recebeu estes testes, que fazem parte de um pacote de cinco mil unidades anunciado pelo Governo na “sexta-feira à tarde”, e começou a utilizá-los na “segunda-feira”. Não sabe quantificar quantos, embora fale em “milhares”.

Serão utilizados essencialmente em doentes “que precisam de uma intervenção”, o que inclui também “cirurgias não programadas” e em que é necessária uma deteção mais rápida do vírus do que aquela que era feita até agora. “Ganhamos muito com isto porque conseguimos ter noção do que se passa com aquela pessoa num período de tempo mais curto”, explica o médico, acrescentando a estes critérios determinadas “razões sociais” em que “se justifique um teste rápido a uma pessoa que possa ter contagiado muitas outras”.

“Utilizar estes testes representa um verdadeiro ‘game changing’”, mas a sua disponibilidade é limitada

No comunicado divulgado esta quarta-feira, o Hospital de São João detalha as situações em que estes serão usados: em doentes do serviço de urgência que necessitem “de um procedimento urgente em que seja clinicamente aceitável aguardar o tempo expectável de realização do teste”, sendo exemplo disso procedimentos como “cirurgia com anestesia geral ou loco-regional, endoscopia digestiva, broncofibroscopia, mulher em trabalho de parto, entre outros.”

Serão também usados prioritariamente em doentes do serviço de urgência com suspeita de infeção e “critérios de internamento” e ainda em doentes já internados em que surja a suspeita de infeção (...) em ambiente onde se encontram doentes não infetados”. E os critérios existem e são estes precisamente porque a disponibilidade destes testes é “de momento limitada”.

Isso mesmo assumiu em conferência de imprensa esta segunda-feira o secretário de Estado da Saúde, explicando que os testes vão ser distribuídos de acordo “com o critério da farmacêutica que os detém, que terá em linha de conta as necessidades”, nomeadamente de hospitais onde não haja outras alternativas.

Tiago Guimarães sabe-o, sabe que a disponibilidade é limitada, mas o objetivo é “generalizar o seu uso”. O Expresso questionou o Instituto Ricardo Jorge sobre quantos testes foram distribuídos e a que hospitais e se há intenção de generalizá-los, mas até ao momento não foi possível ter uma resposta. “Utilizar estes testes representa um grande salto e, na minha opinião, seria útil do ponto de vista clínico todos os hospitais terem acesso aos mesmos”, continua o médico, e depois: “Isto representa um verdadeiro ‘game changing’, muda totalmente as regras do jogo no que diz respeito às principais situações que nos preocupam”