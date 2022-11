Hells Angels: Carlos Alexandre anula interrogatório de 38 arguidos e segue com a fase de instrução

Só uma advogada se apresentou hoje no tribunal do Monsanto para uma sessão de instrução do processo dos Hells Angels, em que 89 arguidos são acusados de associação criminosa e homicídio, entre outros crimes. Os advogados alegaram falta de condições sanitárias do tribunal e pediram ao juiz Carlos Alexandre que adiasse a diligência, mas o magistrado considerou que os argumentos dos defensores dos arguidos “destinam-se a protelar o andamento do processo” e indeferiu "todos os requerimentos de adiamento”, anulando o interrogatório de 38 arguidos.

Mais: o juiz marcou para esta sexta-feira nova sessão de interrogatório a mais arguidos e recusa, portanto, adiar a instrução. Por lei, desde que a pandemia de covid-19 foi declarada, os processos estão todos suspensos com exceção dos que têm arguidos presos. É o caso deste, em que há um arguido belga em prisão preventiva que terá de ser libertado se não houver uma decisão instrutória até outubro.

Os advogados dizem que o tribunal não tem espaço suficiente para haver distanciamento social e sugeriram que se usasse meios de comunicação virtual para fazer a instrução. Mas Carlos Alexandre argumenta que "o tribunal não tem acesso a esses meios zoom, teams, whatsapp".

No final, Carlos Alexandre refere que envia a cópia da ata do seu despacho à presidência da comarca e ao Conselho Superior da Magistratura (CSM), juntamente com os requerimentos dos advogados que invocaram questões de saúde pública para adiarem as sessões da instrução, criticando a posição do juiz. E diz estar disposto a um inquérito que venha a ser ordenado pelo próprio CSM.

Críticas dos advogados

Túlio Carvalho, advogado, alega que tem uma doença respiratória "crónica" e pediu que se usasse um destes meios de comunicação, como o Zoom, Teams ou Whatsapp: "Os arguidos querem prestar os seus depoimentos em segurança sugerindo meios alternativos já usados nos tribunais mas o meritíssimo responde que o Tribunal não tem aceso a esses meios, quando o CSM diz que se faça com estes meios ou se adie o que o dr. juiz se recusa a cumprir, empurrando para uma probabilidade de sentença de morte por contágio".

Outro advogado do processo, Lopes Guerreiro, é taxativo: "Mantenho a posição de que enquanto vigorar o estado de emergência, para salvaguarda da minha saúde e do meu cliente, não participarei em nenhuma diligência instrutória e que irei arguir a nulidade de todos os atos que tiverem sido praticados no decurso do estado de emergência por afronta direta à lei".

Muito crítico em relação a Carlos Alexandre, o advogado José Carlos Cardoso, que defende 35 arguidos, diz não ter ficado surpreendido, "atenta aquela que tem sido a postura do juiz". Mas "fiquei preocupado porque se estão a ignorar e a comprometer valores que são absolutamente mais relevantes do que uma pressa absurda". "Ainda assim, os arguidos têm a firme convicção de que a DGS, o CSM e a presidente da Comarca de Lisboa tomem uma posição clara e impeçam este atropelo ao direitos dos arguidos e à saúde pública."

Outro advogado, Correia de Almeida, diz que é "falso" que algum advogado ou arguido tenha prescindido de estar presente. "Se for garantido a presença em audiência através dos meios a distância, concretamente através da a plataforma de Webex, os mandatários, acredito, estarão na sua grande maioria presentes."