Covid-19. Multas por infringir o confinamento somam 78 milhões de euros na Roménia

As multas aplicadas na Roménia a quem viola o confinamento obrigatório já atingem 78 milhões de euros, um valor equivalente ao total dos impostos pagos pelas empresas no país em fevereiro. Entre 24 de março e 19 de abril, foram aplicadas 200 mil multas, com valores que vão desde 414 euros até dez vezes esse montante.

Dada a capacidade reduzida do sistema de saúde para aguentar um surto em larga escala, foi instituído um sistema semelhante aos que vigoram em Itália e em França. Antes de sair de casa, o cidadão tem de preencher um formulário a explicar os seus motivos, sendo obrigado a apresentá-lo se for abordado pela polícia.

Também Espanha e França aplicaram já centenas de milhares de multas aos infratores das regras. Na Roménia parece haver gente bastante empreendedora. O líder do sindicato da polícia no país, Cosmin Andreica, contou que uma pessoa, para aproveitar a regra que permite ir passear animais de estimação, levou um peixe dentro de um saco.

"Outro levou um gato na parte de trás do carro para um passeio a 30 quilómetros de casa", acrescentou Andreica. Por sua vez, o 'mayor' do Sector 3 de Budapeste foi andar de bicicleta para um parque e recebeu uma multa no equivalente a 2034 euros. Ainda tentou explicar que tinha ido inspecionar o parque, que se encontra encerrado, mas acabou por admitir que as regras eram para toda a gente.

Outra regra em vigor determina que quem sair dos centros de quarentena onde foi colocado terá de cumprir mais catorze dias de quarentena. Com quase vinte milhões de habitantes, a Roménia contabiliza neste momento 9710 infetados com o coronavírus, e 519 mortes, de acordo com as estatísticas oficiais.