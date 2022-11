Covid-19. Menos internados, a confiança de Centeno na Europa e portugueses menos confinados. O balanço do dia em Portugal

Há cinco dias consecutivos que cai o número de internados por causa da covid-19 e esta foi uma das boas notícias desta terça-feira, em que se assinalou também uma taxa de 2,5% no crescimento de novos infetados – menor do que no dia anterior. O país continua pendente dos números e estes dizem-nos agora que são 21.379 infetados, 762 mortos e 917 recuperados - a primeira vez que o número de pessoas oficialmente curadas supera as mortes resultantes da pandemia em Portugal.

Já se nota um certo otimismo, o que talvez explique a tendência (ligeira é certo, mas já assinalada) para os portugueses estarem a aliviar o confinamento.

Segundo a medição feita pela empresa PSE, que desenvolveu uma tecnologia para analisar a mobilidade dos cidadãos e que está agora a aproveitar para a recolha de dados no contexto da pandemia, este último fim-de-semana teve o valor mais baixo de confinamento desde que foi decretado o estado de emergência. E na segunda mantiveram-se em casa 58% dos portugueses – o valor mais baixo também registado em qualquer das segundas-feiras anteriores.

Em entrevista ao Público, Mário Centeno garantiu que a Europa é a nossa principal linha de defesa – mesmo que às vezes não o pareça. O ministro das Finanças está confiante de que, na próxima quinta-feira, os líderes europeus cheguem a um bom acordo, que trará boas novidades sobre o fundo de reconstrução europeu.

Centeno não entrou em detalhes sobre montantes nem a forma como essa resposta poderá ser financiada, mas assinalou que está em causa um reforço de verbas na casa dos doze dígitos.

Em mais um capítulo sobre as comemorações do 25 de abril, a notícia do dia é que Cavaco Silva não estará no Parlamento. O ex-Presidente da República cumprirá as regras de confinamento.

Entretanto, a conferência de líderes marcou esta terça-feira um novo plenário na Assembleia da República para dia 30 para apreciar o relatório relativo ao segundo período do estado de emergência. Em aberto na agenda fica o debate sobre o prolongamento do mesmo.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor fez saber que vai pedir à Entidade Reguladora da Saúde que clarifique se os privados podem, devido à covid-19, cobrar valores extra pelos equipamentos de proteção dos profissionais de saúde.

Há queixas na Deco sobre os hospitais CUF, Lusíadas e Luz Saúde e a Associação pergunta "Como chegamos aos valores que estão a ser cobrados? Serão proporcionais ao custo dos equipamentos de proteção individual?" "Há alguma falta de transparência para o consumidor", considera a Deco.

A pandemia parece ter tido um efeito muito negativo em matéria de cibercriminalidade. Dados do gabinete de cibercrime da PGR sobre a evolução do fenómeno em Portugal revelam que o número de crimes praticados nesta área "se multiplicou de forma muito expressiva" em março, com um aumento de 230%, tendo em consideração valores de fevereiro e ainda mais em abril: 165% apenas até ao dia 16.