Covid-19. Marcas de roupa internacionais cancelam contratos com fornecedores na Ásia. Milhões em risco de fome

Milhões de trabalhadores em países asiáticos que fabricam as roupas vendidas por muitas das marcas mais conhecidas do mundo - C&A, Gap, Zara, H&M, Target, Primark, JCPenney, Marks & Spencer e outras - estão em risco de miséria e de passar fome, se é que não caíram já nessa situação.

As cadeias de fornecimento internacionais têm sido um dos aspetos mais evidentes da globalização, também um dos mais criticados, por abrirem a porta à exploração de pessoas economicamente vulneráveis. Para milhões de pessoas, porém, esse trabalho é o tudo o que têm. Com o encerramento das lojas e o confinamento da população, as marcas deixaram de ter forma de escoar as roupas, e portanto não as estão a importar.

No Bangladesh, o maior fornecedor desse tipo de produtos a seguir à China, as encomendas canceladas ou suspensas já ultrapassam os 3,4 mil milhões de euros, deixando 2,2 milhões de trabalhadores em situação extremamente precária.

Em condições normais, esses trabalhadores - de facto, mulheres, na maioria dos casos - já trabalham muitas horas, a troco de um salário que em média não ultrapassa os cem euros. Com a atual situação, o rendimento desapareceu de repente, e em muitas famílias o outro membro do casal também perdeu o emprego.

Oitenta por cento das exportações do Bangladesh referem-se à indústria do vestuário, o que mostra a dimensão do problema. Grande parte das marcas cancelaram os contratos invocando a cláusula de força maior.

Um “verão devastador” que se anuncia

Falando à BBC, um proprietário de fábricas com milhares de empregados diz que não quer ajuda, apenas que as marcas cumpram os contratos já existentes.

Nota que essas empresas têm vastas reservas de capital e que os seus principais acionistas são milionários, portanto têm meios para fazer que os trabalhadores sejam pagos. Quando lhe perguntam se há empresas com uma atitude mais correta, refere apenas a Ralph Lauren e a Puma.

Na internet já estão a circular petições que instam as marcas a pagar as suas encomendas, para salvar vidas. Algumas marcas comprometeram-se a fazê-lo, outras não. Outras ainda, limitam-se a fazer acordos com os seus vendedores mais importantes, deixando os outros de fora.

Num texto publicado no "Washington Post", o presidente da Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário no Bangladesh, Rubana Huq, diz que essa estratégia é pouco ética e que as marcas, ao comportarem-se assim, vão comprometer as suas cadeias de fornecimento a longo prazo.

Apela a que organizações e académicos as pressionem a cumprir as suas obrigações. De outra forma, conclui, "o cruel mês de abril arrisca tornar-se um verão devastador".