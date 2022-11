Covid-19. Cinquenta pessoas fogem de um centro de quarentena no Quénia

As autoridades no Quénia procuram dezenas de indivíduos que conseguiram escapar de um centro médico de onde se encontravam confinados, levando consigo malas e outros objetos pessoais. Um vídeo de alguns deles a saltarem o muro e a misturarem-se com os transeuntes foi posto nas redes sociais.

O seu número exato não foi imediatamente revelado, mas pensa-se que ande pelos 50. O presidente do país, Uhuru Kenyata, acusou-os de pôr em risco a saúde dos quenianos e disse: "Não pensem que ganharam. Conhecemo-vos, vamos apanhar-vos e vocês continuarão em quarentena".

Há mais de mil pessoas em quarentena no Quénia, ou por terem estado em contacto com pessoas infetadas, ou por terem estado em zonas com surtos do vírus. A sobrelotação e as más condições de higiene têm levado a queixas, bem como o facto de os cidadãos a ela sujeitos terem de pagar somas que começam no equivalente a 18,5 euros e podem ir até aos 92,5, conforme o local.

Hotéis e hostels estão a ser usados para esse fim. A fuga agora noticiada aconteceu num centro de uma universidade onde são formados médicos. Mais de duzentas pessoas estão em quarentena no local. Uma parte das fugas terá acontecido na noite de segunda-feira, aproveitando a chuva que levou os guardas a abrigarem-se, desimpedindo o caminho. Os restantes escaparam na terça-feira à hora do pequeno-almoço.

Com 53,5 milhões de habitantes, o Quénia regista 303 casos de coronavírus e 14 mortes. Estabelecimentos e outros lugares públicos, incluindo igrejas e mesquitas, encontram-se encerrados e vigora o recolher obrigatório entre as sete da tarde e as cinco da manhã. Algumas zonas problemáticas foram isoladas e os voos internacionais encontram-se interrompidos.