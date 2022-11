Covid-19. BCE aceita títulos cuja notação venha a ficar abaixo do nível de investimento

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quarta-feira que pode vir a aceitar obrigações cuja notação venha a ser degradada, para não prejudicar a disponibilidade de ativos para servirem de garantias a empréstimos concedidos aos bancos.

No anúncio, cujo texto está no sítio do BCE na internet, detalhou-se que o objetivo destas novas regras é o de apoiar a capacidade dos bancos em conceder crédito, para "continuarem a colocar à disposição recursos financeiros para a economia da zona euro".

Para um emissor, público ou privado, cuja dívida tivesse uma qualidade suficiente em 07 de abril último, o BCE vai congelar a notação que então se verificava e assim neutralizar, desde já, uma possível explosão de revisões em baixa das notas por parte das agências de 'rating'.

Em concreto, os ativos comercializáveis e os seus emissores que respeitem os requisitos mínimos de qualidade de crédito em 07 de abril de 2020 [BBB - para todos, exceto para os títulos já garantidos por ativos (ABS, na sigla em inglês)], enquanto o seu 'rating' permanecer até dois escalões abaixo dessa referência, correspondente ao nível 5 (BB) na escala europeia harmonizada de notação.