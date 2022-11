O boletim da DGS à lupa: recuperados superam pela primeira vez as vítimas mortais, número de internados desce há cinco dias

O número de recuperados (910) superou pela primeira vez o de vítimas mortais por covid-19 (762), diz o boletim diário da Direção-Geral da Saúde nesta segunda-feira.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 27 mortes em Portugal, 307 recuperados e 516 novos casos de infeção. O total de casos identificados fixa-se agora nos 21.379. Em termos percentuais, os novos casos de infeção cresceram 2,5%, um recuo relativamente à véspera (3,3%); o número de recuperados é o grande protagonista deste dia: aumentou 50%, colocando o total de pessoas que superaram a doença em 917.

O boletim da DGS diz-nos que o número de internados desce há cinco dias consecutivos: 1.172 pessoas estão nos hospitais portugueses, quando na véspera eram 1.208 (na quinta-feira verificou-se um aumento de 102 doentes); quanto aos internados nas unidades de cuidados intensivos também se registou um ligeiro recuo: 213 (na segunda-feira eram 215). A Direção-Geral da Saúde indica que 5.009 pessoas aguardam resultado laboratorial das análises à covid-19.

O boletim aponta que a região Norte se mantém como aquela com mais casos (12.806) e vítimas mortais por covid-19 (441). Na região de Lisboa e Vale do Tejo verificam-se 4.896 casos e 133 mortes. Na zona Centro há 2.999 infeções identificadas e 171 óbitos. Algarve e Açores contam com 313 e 107 casos e 11 e 6 mortes, respetivamente. Alentejo (173 casos) e Madeira (85) continuam sem registar qualquer morte por covid-19.

Os cidadãos com mais de 60 anos representam 36,4% dos infetados. Há também 359 crianças até aos 9 anos infetadas; na faixa etária 10-19 anos há 587 doentes; entre os 20 e 39 existem (ou existiram, pois se tratam de números absolutos e não ativos) 5.362 pessoas; finalmente, entre 40 e 59 anos registaram-se 7.290.

Estes números invertem-se, naturalmente, quando analisamos as mortes, pois a letalidade é mais frequente nos idosos. Não há qualquer morte entre os 0-39 anos de idade; na casa dos 40-49 anos há 9 óbitos; entre os 50 e os 59 morreram 20 pessoas; entre os 60 e 69 foram 67; na faixa etária dos 70-79 anos foram 159 óbitos; com mais de 80 anos morreram 507 doentes. Os doentes acima de 60 anos representam 96% das mortes em Portugal.

Lisboa (1.145), Porto (1.071) e Vila Nova de Gaia (1.066) mantêm-se como os únicos concelhos com mais de 1000 casos confirmados. Próximo dessa barreira estão Braga (902), Gondomar (853), Maia (742) e Matosinhos (884), todos no Norte do país. O concelho de Ovar, que recentemente levantou o cordão sanitário, regista 516 casos.