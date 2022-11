“Não é a altura própria para pensar em compensação a profissionais de saúde”, considera o Governo

A atribuição de um subsídio de risco, ou de uma compensação financeira, a médicos, enfermeiros e demais trabalhadores hospitalares pelo esforço durante a pandemia de covid-19 não acontecerá no imediato. “É uma questão que deve ser ponderada a médio prazo”, responde António Lacerda Sales. O secretário de Estado da Saúde falava aos jornalistas na habitual conferência de imprensa de atualização dos números do surto quando considerou que esta “não é a altura própria” para pensar essas questões. Não as afastando, reforçou que este é um momento em que “tantos portugueses passam por dificuldades” e que é hora de “reiterar os agradecimentos a quem está na linha da frente”.

Como acontece todos os dias, António Sales deu conta de alguns números. Não só dos que agora formam a curva de infetados, mortos e recuperados, mas também dos que servirão para controlar a pandemia. “Portugal continua a aumentar a testagem. Desde 1 de março, já fizemos mais de 274 mil testes, dos quais 70% foram feitos em abril”, contou o responsável do Governo. A sexta-feira passada, dia 17 de abril, “foi o dia em que se realizaram mais testes desde o início do surto: tivemos 14.500 amostras processadas”, detalhou António Sales. Até à data, quase metade dos testes foram feitos em laboratórios públicos (49,5%).

António Sales congratulou-se ainda pelo início dos testes serológicos, que arrancaram esta terça-feira no Hospital de Santa Maria. Este tipo de testes, feitos a doentes e profissionais do hospital, serve para aferir o grau de exposição ao novo coronavírus e permitirá perceber o grau de imunidade da população.

Já foram testados 65% dos funcionários dos lares

Os idosos continuam a ser a principal preocupação das autoridades de saúde no combate à covid-19. A taxa de letalidade da doença em pessoas acima dos 70 anos está agora nos 12,7%, por oposição aos 3,6% da população total de infetados.

Por isso, os testes aumentam também nos espaços onde os idosos estão mais vulneráveis. Por esta altura, 12% das 300 Estruturas Residenciais para Idosos, as chamadas ERI, que existem pelo país, já confirmaram casos de covid-19, em utentes e em funcionários. Como reforçou o secretário de Estado, o vírus vai da rua para os lares, o que significa que são muitas vezes os próprios funcionários a infetar quem vive nos lares. António Sales conta que já foram testados “cerca de 65% dos funcionários” destes espaços e que esse controlo continuará a ser feito “para minimizar a propagação do vírus”.

No extremo oposto estão as crianças, menos vulneráveis à covid-19, mas sujeitas a problemas que possam surgir a jusante. “Não podemos deixar o medo vencer. A vacinação das crianças é crucial”, alertou António Sales. “Portugal atingiu elevadas taxas de cobertura vacinal. Ainda que num momento difícil, os pais não devem adiar a vacinação dos filhos, sob pena de Portugal enfrentar um surto de outras doenças infecciosas.”

“Grande mérito do Parlamento e do plano de contingência” para o 25 de Abril

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, ficou com uma das questões do momento em Portugal: a celebração do 25 de Abril na Assembleia da República. Ainda que com um número reduzido de deputados, a sessão solene tem sido alvo de críticas e de petições a pedir o seu cancelamento, além de reações no sentido oposto. Graça Freitas sossegou essas vozes. “O Parlamento tomou todas as medidas necessárias e suficientes para cumprir as regras que estão estabelecidas para eventos deste tipo.”

Esta segunda-feira teve lugar uma reunião entre a Direção-Geral da Saúde e o Parlamento, da qual saiu a certeza, para Graça Freitas, de que estão garantidas “todas as condições que permitem assegurar a cerimónia de uma data importante, cumprindo as regras do controlo de infeção e servindo de exemplo para todos os concidadãos”.