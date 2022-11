Covid-19. Três últimos navios de cruzeiro ainda a navegar desembarcam os seus passageiros

Os últimos três navios de cruzeiro que ainda se encontravam no mar desembarcaram finalmente os seus passageiros, após semanas a navegar sem portos que os recebessem, devido a receios de contaminação com o coronavírus.

Por vezes descritos nas últimas semanas como "placas de Petri flutuantes" - alusão aos recipientes cilíndricos que os laboratórios usam para cultura de micro-organismos -, os navios de cruzeiro tornaram-se um símbolo da pandemia. Quando não tiveram casos de coronavírus a bordo, também foram vistos como um refúgio para algumas pessoas que iam acompanhando com horror as notícias no mundo fora deles.

Segunda-feira, 168 passageiros do Costa Deliziosa deixaram o navio em Barcelona; os restantes vão sair na quarta-feira em Génova, o destino final. No mesmo dia, o MSC Magnifica desembarcou em Marselha os seus últimos passageiros. Entre eles encontram-se 26 portugueses que rejeitaram a proposta de regressar a casa de avião e optaram antes pelo autocarro, por ser mais fiável nesta altura.

O Pacific Princess, que a maioria dos passageiros já tinha deixado em março, na Austrália, desembarcou em Los Angeles as restantes 115 pessoas que não tinham podido sair, por não terem condições de saúde necessárias para uma longa viagem aérea de regresso a casa.

Uma investigação criminal

O alarme em relação a este tipo de navios foi desencadeado quando o coronavírus se espalhou rapidamente a bordo de um deles, o Diamond Princess. As autoridades australianas suspeitam que outro navio da mesma empresa, o Ruby Princess, escondeu a situação real a bordo quando informou o porto de Sidney de que não havia infeções entre os passageiros ou a tripulação.

2.700 passageiros do Ruby Princess desembarcaram a 19 de março e espalharam-se pelo território australiano. Dias depois, foi anunciado que o vírus fora localizado em 133 deles, e no fim do mês esse número subiu para 440. Desde essa altura houve pelo menos 21 mortos e uma investigação criminal foi aberta. A empresa Carnival, proprietária do navio, já garantiu que vai contestar as alegações.

A família de um homem que morreu depois de ser infetado no Ruby Princess processou a Carnival, acusando-a de negligência por ter iniciado o cruzeiro quando já tinha conhecimento do risco, devido ao surto anterior noutro navio.

As viagens de cruzeiro foram entretanto suspensas, mas há dias a Carnival, a maior empresa do mundo nessa área, assegurou que já tem "fortes" marcações para 2021.

Ao que parece, muitos passageiros habituais mantêm a sua lealdade a um tipo de férias que lhes proporciona, além de múltiplas formas de entretenimento, experiências sociais que não encontram noutro tipo de viagens.