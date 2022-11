Covid-19. Ordem dos Advogados critica juiz que escreveu “vírus chinês” num despacho

Num despacho que marca uma sessão de julgamento com arguidos presos por vídeoconferência, o juiz Paulo Registo justificou a medida com o “vírus chinês”, numa referência à covid-19. A Liga dos Chineses de Portugal considerou-se "ofendida" com a expressão usada e queixou-se ao Conselho Superior da Magistratura e à Ordem dos Advogados.

Agora, a Comissão de Direitos Humanos do órgão de representação dos advogados dá razão às queixas e "entende" que "a utilização da expressão vírus chinês" é "depreciativa, potenciando o possível estigma de cidadãos estrangeiros residentes e não residentes em Portugal, em razão da sua raça, etnia ou nacionalidade, violando de forma clara os preceitos constitucionais supra mencionados e desrespeitando ainda a Declaração Universal dos Direitos do Homem"

O juiz em causa é Paulo Registo, o mesmo que pediu escusa do processo Rui Pinto/Footaball Leaks depois de terem sido tornada pública a sua ligação ao Benfica, bem como críticas ao FC Porto e ao próprio Rui Pinto.

A Ordem "apela a que todos os cidadãos e em particular os titulares dos órgãos de soberania nacionais (que têm acrescidos deveres e responsabilidades" se refiram à doença "provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2 através do nome atribuído pela Organização Mundial de Saúde, que é covid-19".

Contactado pelo Expresso, o CSM, o orgão de disciplina dos juízes, diz que comunicará à Liga dos Chineses uma eventual decisão sobre a abertura ou não de um processo disciplinar ao juiz em causa.