Covid-19. Mercadona dispara nas vendas mas encolhe nos lucros

A Mercadona comunicou aos seus trabalhadores que março fechou com um registo recorde de 2,3 mil milhões de euros nas vendas (Espanha e Portugal). Os lucros evoluíram em sentido inverso, ficando nos cinco milhões de euros, muito abaixo da previsão de 57 milhões.

A informação, que consta de um comunicado enviado aos trabalhadores da empresa e divulgado pelo jornal espanhol El Confidencial, explica a quebra nos lucros pelo aumento nos custos relativos ao combate à covid-19, estimados em 100 milhões de euros.

Um dos indicadores divulgados é o investimento de 14 milhões de euros em material para proteger trabalhadores, das máscaras, ao gel e às divisórias acrílicas. Em equipamentos de proteção individual (EPI), a empresa gasta um milhão de euros por dia.´, mas também tem encargos adicionais de 12 milhões de euros em transporte e de seis milhões de euros em desinfecção de lojas e armazéns.

Fontes da empresa citadas pelo jornal espanhol dizem que o lucro das vendas relativo ao mês de março foi de 0,2%, quando tende a rondar os 3%. No geral, os lucros da operação da Mercadona terão caído 95%, exatamente pelo saldo das despesas excecionais para enfrentar a pandemia e para recompensar os funcionários.

Aos trabalhadores, a empresa líder no sector do retalho alimentar em Espanha deu um prémio adicional de 20% sobre o salário (total de 46 milhões de euros), pelo trabalho realizado, com os consequentes perigos de contágio e os dias de stress vividos nas lojas devido ao boom da procura,

Em Portugal, onde se estreou em julho, o grupo fechou 2019 com 10 supermercados entre Porto, Braga e Aveiro, num investimento de 150 milhões de euros. Somou 900 colaboradoes e 300 fornecedores e 11 milhões de euros pagos em impostos via Irmadona, a sociedade que criou em Portugal.

Para 2020, o objetivo apresentado era manter o ritmo de investimento anual nos 150 milhões de euros e abrir mais 10 supermercados no país.