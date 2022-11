Covid-19. Medicamento para tratar a gota usado em estudo com vista a evitar internamentos

Um estudo internacional testará se um anti-inflamatório comum pode evitar complicações graves da covid-19 e impedir que pacientes acabem no hospital, avançou esta segunda-feira o site de notícias científicas Live Science. O estudo, que envolverá seis mil participantes nos EUA, Canadá e Europa, foi projetado para decorrer “sem contacto”.

Na prática, os participantes recebem na sua caixa de correio o medicamento, a colquicina, e são controlados através de chamadas telefónicas ou videoconferência. A colquicina é um fármaco muito usado para tratar a gota, um tipo de artrite que causa dor, inflamação e inchaço nas articulações. O medicamento chega nas 48 horas após um diagnóstico positivo de covid-19.

“Este é um dos poucos ensaios de covid-19 projetados especificamente para pacientes que ainda não foram hospitalizados. Suspeitamos que o tratamento precoce, antes do aparecimento de sintomas graves que exijam hospitalização, pode oferecer a melhor oportunidade para aperfeiçoar os resultados. Quando o dano pulmonar já se desenvolveu, poderá ser demasiado tarde para intervir com sucesso”, referiu Priscilla Hsue, professora de Medicina da Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF), numa declaração citada pelo Live Science.

A UCSF e a Escola de Medicina da Universidade de Nova Iorque servirão de sede do estudo nos EUA. O ensaio será liderado por investigadores do Instituto do Coração de Montreal e envolverá outros locais no Canadá e também na Europa.

Evitar a tempestade de citocinas

Os investigadores levantaram a hipótese de o tratamento precoce com colquicina de pacientes com covid-19 poder impedir a chamada tempestade de citocinas, uma reação agressiva do sistema imunológico que pode danificar os órgãos do corpo, prossegue a publicação online. Essa tempestade poderá desempenhar um papel nas complicações graves do novo coronavírus, acrescentam, observando que as crianças, que têm uma menor probabilidade de sofrer esse fenómeno, também tendem a ser casos ligeiros da doença.

“Este é um estudo importante que pode fornecer uma resposta definitiva quanto aos benefícios da redução da inflamação para a prevenção de complicações relacionadas com a covid-19”, sublinhou o diretor do Centro de Pesquisa do Instituto do Coração de Montreal, Jean-Claude Tardif, que é também o principal investigador do ensaio.

Os participantes têm de ter 40 ou mais anos de idade e apresentar pelo menos um fator de risco para complicações sérias do coronavírus, como doenças crónicas do coração ou dos pulmões, diabetes ou tensão alta. Além disso, também terão de ter acusado positivo no teste à covid-19 nas últimas 24 horas antes de se inscreverem.

A inscrição é feita por telefone, devendo os candidatos assinar formulários de consentimento online e recebendo medicamentos pelo correio logo depois. Após duas semanas e um mês, os participantes terão acompanhamento por telefone ou videoconferência. Nessa altura, os investigadores verificarão se o medicamento reduziu efetivamente os internamentos hospitalares e as mortes associadas à covid-19.