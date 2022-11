Covid-19. Hospitais privados estão a cobrar aos consumidores os equipamentos de proteção. Deco pede esclarecimento ao regulador

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor vai pedir à Entidade Reguladora da Saúde que clarifique se os privados podem, devido à covid-19, cobrar valores extra pelos equipamentos de proteção dos profissionais de saúde, avançou esta terça-feira a Deco.

"Já recebemos alguns pedidos de informação e reclamações que dizem que os consumidores, quando se dirigem a unidades de serviços de saúde privadas, são confrontados com a cobrança de um valor adicional destinado a pagar os equipamentos de proteção individual (EPI) dos profissionais de saúde", revelou à Lusa Paulo Fonseca, coordenador do departamento jurídico e económico da Deco. Segundo o responsável, "esta cobrança está de facto a ocorrer e é generalizada nas várias unidades de saúde privadas", havendo queixas na Deco sobre a CUF, os Lusíadas e a Luz Saúde.

"Questionamos a própria cobrança do serviço, porque há elementos que fazem parte da segurança dos profissionais de saúde e que devem ser suportados pelas unidades, e não pelos utentes. Temos muitas dúvidas sobre se alguns adicionais podem ser cobrados", sublinhou. Por isso, a associação vai enviar, na quarta-feira, uma carta à Entidade Reguladora da Saúde (ERS), pedindo esclarecimentos sobre esta situação, mas também vai contactar as principais unidades de saúde privadas com o mesmo intuito.

"Também nos preocupa se está a ser dada a informação prévia, e clara, aos consumidores, até sobre a possível comparticipação das seguradoras nestes adicionais que estão a ser cobrados", referiu Paulo Fonseca. O especialista acrescentou que a Deco também vai perguntar como é que os grupos de saúde privados definem os preços dos equipamentos que estão a cobrar aos utentes.

"Como chegamos aos valores que estão a ser cobrados? Serão proporcionais ao custo dos EPI? Há alguma falta de transparência para o consumidor", rematou.

Hoje, a estação de televisão SIC noticiou que a rede Cuf está a cobrar aos utentes o valor do EPI dos profissionais de saúde. Ou seja, além do pagamento das consultas, neste período de pandemia, também são cobradas as luvas, as batas, as máscaras, entre outros equipamentos.