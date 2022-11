Covid-19. Cerimónia do 25 de Abril não contará com mais de 100 pessoas no Parlamento

A cerimónia de comemoração do 25 de Abril não contará com mais de 100 pessoas no Parlamento, abaixo do número inicialmente previsto. A garantia foi dada esta terça-feira pela deputada do PS, Maria da Luz Rosinha, após uma reunião da Conferência de Líderes.

De acordo com a secretária da mesa da Assembleia da República, não deverão estar presentes na cerimónia mais de 60 deputados dos vários grupos parlamentares, que conseguirão manter a distância de segurança no hemiciclo, enquanto os convidados ficarão nas galerias. "Contamos que nessa sessão teremos, incluindo jornalistas, um número inferior ao habitual em dia de votações", afirmou.

Maria da Luz Rosinha explicou também que a Direção-Geral da Saúde (DGS) entendeu que estarão "garantidas todas as condições de segurança" no evento, após uma reunião que decorreu ontem entre a secretaria-geral do Parlamento, a Direção Geral de Saúde e o Ministério da Saúde.

Durante a conferência de imprensa desta tarde, Graça Freitas já tinha revelado que a DGS deu o aval à cerimónia sobre a Revolução dos Cravos, uma vez que o Parlamento tomou "todas as medidas necessárias e suficientes" para cumprir as regras exigidas devido à pandemia. "Foi decidido pelo Parlamento, pelo seu presidente e pelo Presidente da República que o 25 de Abril é uma data suficientemente importante para todos nós como povo para merecer um evento comemorativo", afirmou Graça Freitas.

A diretora-geral de Saúde sublinhou que o plano de contingência da Assembleia da República prevê todas as condições que permitem assegurar a cerimónia com a "dignidade que ela merece e obviamente cumprindo regras de segurança e de controlo de infeção e distanciamento social". "Com grande satisfação das partes envolvidas e mérito do Parlamento, essas regras estão asseguradas e vai ser possível assinalar e comemorar uma data tão importante para o nosso país como é o 25 de Abril”, acrescentou.

O modelo de comemoração do 25 de Abril não foi consensual no Parlamento com o CDS, o PAN, o Chega e a Iniciativa Liberal a defenderem outras alternativas na última Conferência de Líderes. Foram também vários os convidados que anunciaram que não vão estar presentes na sessão solene na Assembleia da República, como o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, o capitão de Abril Vasco Lourenço e os antigos chefes de Estado Jorge Sampaio e Cavaco Silva.