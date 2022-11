Um dia histórico que, diz Trump, “interessa a muita gente”: o balanço da covid-19 no mundo

A queda foi histórica, nunca tal tinha acontecido: nos Estados Unidos, o petróleo foi vendido, esta segunda-feira, a preços negativos, chegando mesmo a estar a ser negociado a -40 dólares por barril. Um feito que, horas mais tarde, na habitual conferência de imprensa diária na Casa Branca, Donald Trump definiria como “de interesse para muita gente”.

“Considerando o preço recorde do petróleo - e está a um nível muito interessante para muitas pessoas -, vamos encher as nossas reservas nacionais de petróleo, as nossas reservas estratégicas. Estamos a planear colocar 75 milhões de barris nessas reservas”, disse Trump.

Os valores negativos atingidos esta segunda-feira sinalizam que os produtores (ou quem investe em petróleo) passou a pagar para que lhes fiquem com petróleo. O valor do crude West Texas Intermediate, que serve de referência para o mercado norte-americano, fechou a sessão nos 37,63 dólares negativos.

A queda acentuada teve duas razões fundamentais: a queda da procura de combustíveis, que está a esgotar a capacidade de armazenamento de petróleo nos Estados Unidos da América, e também a necessidade de muitos "traders" se desfazerem dos contratos futuros de maio, sob pena de, não os vendendo, terem de aceitar, no final do mês, ficar com os volumes físicos de petróleo que tinham em mãos, sem terem de facto onde armazenar o crude. E terá sido sobretudo esta segunda justificação a explicar o colapso para preços negativos.

A pressão sobre os preços fez-se também sentir nas transações em Londres, onde o valor do Brent, que serve de referência para Portugal, também caiu mas com quebras bem menores. O excesso de oferta criou uma situação de falta de espaço para armazenamento em terra, o que já levou mesmo algumas empresas do sector petrolífero a recorrer a superpetroleiros.

Papa adia Jornada Mundial e Merkel preocupada

A Jornada Mundial da Juventude apenas tinha data marcada para agosto de 2022 - e em Lisboa - mas ainda assim, o Vaticano decidiu adiar aquele que é um dos maiores encontros entre católicos de todo o mundo por um ano. O mês e a cidade de realização da Jornada mantém-se, altera-se o ano para 2023 “devido à atual situação sanitária e às suas consequências sobre a deslocação e agregação de jovens e famílias”, lê-se no comunicado divulgado.

O adiamento pode ser explicado pelo facto de a Santa Sé ter agendado também o encontro Mundial das Famílias. Neste caso, estava previsto para junho do próximo ano em Roma, Itália, e já só vai acontecer em 2022 (ano em que inicialmente estava prevista a Jornada).

Um pouco por toda a Europa, começa a pensar-se no regresso à vida normal com as devidas restrições. E com o aviso em mente da Organização Mundial da Saúde de que um alívio das medidas de contenção não significa o fim da pandemia. Na Alemanha, Angela Merkel diz estar “muito preocupada”.

De acordo com a AFP, a chanceler apelou ao fim das “das discussões que são como orgias” na Alemanha sobre o fim total do confinamento, acrescentando que está “muito preocupada” pela falta de respeito pelas regras de distanciamento social. “O que importa nesta altura é a evolução da situação até ao dia 30 de abril, a data em que expiram as regras de exceção atualmente em vigor”, disse a chanceler durante a reunião, por meios remotos, com os dirigentes da CDU.

A Alemanha iniciou esta segunda-feira o levantamento parcial das restrições, nomeadamente a reabertura de estabelecimentos comerciais com menos de 800 metros quadrados, sendo que a distância de segurança sanitária entre duas pessoas continua a ser de 1,5 metros nos locais públicos.

Merkel garantiu ainda que vai esperar até 8 ou 9 de maio para tomar decisões sobre a reabertura progressiva das escolas

Menos óbitos, uma barreira ultrapassada e um erro

Itália registou esta segunda-feira o menor aumento de infeções no último mês. Nas últimas 24 horas, informaram as autoridades sanitárias, confirmaram-se mais 2.256 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, o que eleva o total desde o começo da pandemia para 181.228 casos positivos. Ainda assim, morreram mais 454 pessoas (já são 24.114 óbitos).

Em Espanha, o número diário de mortos e de novos casos de infeção por covid-19 voltou a descer: em 24 horas, morreram 399 pessoas e registaram-se 4.266 novos contágios. Os totais no país estão agora fixados em 20.852 e 200.210, respectivamente. Há 80.587 pessoas recuperadas.

Foi ultrapassada a barreira das 20 mil vítimas mortais em França. Esta segunda-feira, segundo os os números avançados pelo diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon, desde o começo da pandemia já morreram 20.265 pessoas. No entanto, este foi também o décimo segundo dia consecutivo em que se registaram abrandamentos na quantidade de doentes hospitalizados e de pacientes em unidades de cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas, morreram 444 pessoas nas unidades hospitalares do país, quase o dobro daquilo que tinha sucedido neste domingo.

Na véspera de reabertura dos trabalhos no Parlamento britânico - ainda que seja de forma digital e à distância - os mais recentes dados das autoridades de saúde britânicas indicam que nas últimas 24 horas morreram mais 449 pessoas. Esta contabilização de óbitos tem apenas em consideração as vítimas mortais que estavam internadas em hospitais. Mortes em lares ou noutras instalações sociais não estão a ser consideradas neste balanço. Há registo, desde o começo da pandemia, de 124.743 casos de infeção pelo novo coronavírus no país.

Já no Brasil, uma confusão: primeiro o Ministério da Saúde deu como certa a morte de 383 pessoas no último dia mas, minutos depois, corrigiu a informação para um dado bastante inferior devido a “um erro de digitação”. Os números oficiais dão assim conta de 113 óbitos, elevando o total de vítimas mortais para 2.575, sendo os estados com maior letalidade, de acordo com “O Globo”, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 4,9%, de 38.654 para 40.581 casos confirmados. Houve também um discurso bastante inflamado de Jair Bolsonaro.

Balanço mundial: 2.477.697 casos de infeção em todo o mundo, estando 1.662.196 ativos; morreram 170.224 e 645.277 recuperaram. EUA, Espanha e Itália são os países com mais infetados.