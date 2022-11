Covid-19. Plasma de doentes recuperados. Ministério da Saúde quer iniciar testes clínicos a partir de maio

O plano foi apresentado pelo secretário de Estado da Saúde, na conferência de imprensa desta segunda-feira. "Existe uma grande vontade de iniciar os ensaios clínicos [para a utilização do plasma de doentes recuperados em doentes com covid-19], tanto por parte da DGS, como do Infarmed e do Instituto Ricardo Jorge".

"Estamos a avaliar um conjunto de critérios e fatores, no que diz respeito ao consentimento informado mas também à tecnologia utilizada", disse António Sales, anunciando que será criada uma "task-force para avaliar e validar este início dos ensaios clínicos". Participarão nesses ensaios "doentes moderados e graves, não muito graves, como muitas vezes tem sido transmitido para a opinião pública". "Queríamos ter tudo organizado até ao final do mês para depois iniciar esses ensaios."

Taxa de letalidade é de 3,5%. Acima dos 70 anos, é de 12,8%

Também em conferência, António Lacerda avançou dados sobre a taxa de letalidade do novo vírus, que é de 3,5% em termos globais e de 12,8% na população acima dos 70 anos.

Pessoas em tratamento no domicílio são 87,8% e o número de pessoas internadas corresponde a 5,8% do total de casos (destas, 1% estão em unidades de cuidados intensivos). A percentagem de pessoas internadas em enfermaria é de 4,8%. Portugal regista uma taxa de ocupação em unidade de cuidados intensivos de 54%.

A maioria dos ventiladores que chegou a Portugal será entregue na região Norte e Centro do país, explicou também o secretário de Estado de Saúde. "O SNS continua a preparar-se para lidar com a pandemia enquanto tenta dar resposta a outros casos", afirmou, dando conta da chegada dos 66 ventiladores que estavam previstos chegar no domingo, e que “vão ser distribuídos por todo o país, 40 para a região Norte e Centro, e os restantes 23 em unidades hospitalares de Lisboa, Alentejo e Algarve". Os cinco mil testes anunciados “deverão chegar esta semana a Portugal". É pelo menos essa a sua "previsão".

São testes "fiáveis”, explicou, e que não têm nada a ver com os chamados testes rápidos", apesar de serem "mais rápidos dos que têm vindo a ser feitos".

Mortes em casa ou em instituições estão a ser "avaliadas"

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde e também presente na conferência de imprensa desta segunda-feira, admitiu que os casos reportados de mortes em casa ou em instituições estão a ser "avaliados". "É um fenómeno que estamos a avaliar e a estudar", afirmou, sublinhando, contudo, que alguns desses casos podem corresponder a pessoas que "manifestaram vontade de morrer em casa".

É um "número relativamente pequeno de casos", o de pessoas que morreram em casa ou em instituições, "mas sabemos que existe e temos de investigar e tentar perceber se isso derivou da vontade dos próprios ou de outro tipo de fatores".

Questionada sobre os casos de contágios num hostel em Lisboa, noticiados durante o fim de semana, afirmou que isso mostra que a "concentração de pessoas num espaço é o que define o contágio". No hostel encontravam-se cerca de 200 refugiados, tendo sido detetado entre eles um caso positivo de infeção pelo novo vírus.

Foram acolhidos na mesquita de Lisboa e testados. "Da primeira bateria de 116 testes, 100 deram positivo, o que é um enorme número de pessoas e reflete o que temos dito: a concentração de pessoas num espaço é o que define o contágio", afirmou Graça Freitas.