Covid-19. O boletim da DGS à lupa: dia com menos mortes desde 6 de abril, número de recuperados mantém-se há três dias

A Direção-Geral da Saúde informa, no boletim diário, que nas últimas 24 horas o número de mortes em Portugal subiu 21 para 735, um recuo face à véspera (27). Foi mesmo o dia com menos vítimas mortais desde 6 de abril, em que morreram 16 doentes. Há 20.863 casos confirmados de covid-19 no país (+3,25%) e também aumentaram os casos suspeitos - são agora 198.353 (mais 10.749).

A região Norte mantém-se como aquela com mais mortes (424) e infeções confirmadas (12.543). A região Centro tem 164 vítimas mortais por covid-19 num universo de 2.952 casos confirmados. Na região Lisboa e Vale do Tejo há 4.709 casos e 130 mortes. No Algarve registam-se 11 mortes e 311 casos. Os Açores somam seis óbitos e 107 casos. Sem qualquer morte, está a Madeira e o Alentejo, que têm neste momento identificadas 80 e 161 infeções, respetivamente.

Os concelhos de Porto (1.068) Vila Nova de Gaia (1.060) e Lisboa (1.060) são os únicos que registam mais de 1000 casos confirmados de covid-19.

Enquanto há mais mulheres (12.336) do que homens (8.527) com casos confirmados, o número de mortes por género é praticamente o mesmo: já morreram 368 homens e 367 mulheres.

Há oito vítimas mortais na casa dos 40-49 anos; 20 nos 50-59 anos; 65 entre os 60-69 anos; 155 entre os 70-79 anos; e finalmente 487 com mais de 80 anos.

Cerca de 4.800 pessoas aguardam resultados laboratoriais e 1.208 estão internadas (215 nos cuidados intensivos): 610 já recuperaram da doença, um número que se mantém há três dias.