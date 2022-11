Covid-19. Austrália vai obrigar o Google e o Facebook a partilharem receitas da publicidade com a imprensa

O governo australiano vai preparar uma lei que obriga a Google e a Facebook, dois gigantes da internet que no seu conjunto detêm 71 por cento da publicidade no país, a partilhar com os orgãos de comunicação social o rendimento que obtêm utilizando conteúdo produzido pelos media.

As queixas da imprensa a esse respeito ouvem-se há muito tempo, na Austrália como noutros países. O anúncio agora feito surge após não terem dado fruto tentativas de resolver a questão com um acordo para criar um sistema voluntário.

"Não podemos negar a importância de criar condições equitativas, garantindo um tratamento justo para as empresas e compensação apropriada pelo conteúdo", disse o ministro das Finanças, Josh Frydenberg. Deu a entender que não seria fácil vencer essa batalha, dado o poder das empresas em questão, mas que "está tanto em causa que estamos preparados para lutar".

Em 2018, a utilização de material de outros media rendeu ao Google 4,3 mil milhões de dólares, segundo um estudo do ano passado citado pelo diário "New York Times". Na Austrália, de cada 100 dólares gastos em publicidade online, a Google recebe 47 e a Facebook 24. Estes números não incluem os anúncios classificados.

Há muito que a imprensa se encontra em crise por todo o mundo, e a situação com os gigantes da internet já tinha levado a aprovar uma nova lei de direitos de autor. Vários países também anunciaram a intenção de tomar medidas. Em Espanha, a Google reagiu a uma lei de 2014 nesse sentido encerrando a Google Notícias, mas Frydenberg assegurou que o seu governo não se deixará dissuadir por ameaças.

Com orgãos de comunicação a despedir pessoas ou a fechar portas, incluindo muitos jornais locais, que praticam um jornalismo próximo das comunidades, a urgência de fazer qualquer coisa é cada vez maior, sob pena de se perder um instrumento cuja importância se vê de forma aguda neste momento - ironicamente, quando é previsível que as consequências económicas da pandemia afetem gravemente o setor.

"É decepcionante que tenha sido precisa uma pandemia global para este governo descobrir um sentido de urgência em relação ao estado dos orgãos de informação australianos", disse o porta-voz dos trabalhistas, um partido da oposição.

Também desiludido se mostrou um representante da Facebook, mas por motivos inversos, garantindo que a sua empresa tem investido milhões de dólares no apoio às empresas de media australianas. O Google, pela sua parte, prometeu continuar a "trabalhar construtivamente com a indústria".