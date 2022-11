Covid-19. A escola na TV, ainda as celebrações do 25 de abril e as curvas a descer: o retrato do dia em Portugal

De olhos postos na televisão, mais de 850 mil alunos do ensino básico estrearam-se na aventura de aprender fora do espaço físico da escola. A solução foi ditada pela pandemia de covid-19 e esta nova (velhinha) forma de dar aulas envolve 112 professores de seis escolas públicas.

O ensino à distância instalou-se e, neste domínio, a principal dificuldade está em garantir que todos os estudantes têm acesso, o que tem levado muitas autarquias a chamar a si a missão de fazer chegar computadores e acessos à internet a quem não os têm. É o caso – entre muitos – da Câmara de Proença-a-Nova, que adquiriu 35 acessos móveis à Internet e 12 câmaras para computadores, de forma a garantir que todos os alunos do agrupamento de escolas local possam aceder aos conteúdos letivos ‘online'.

"De manhã, António Costa falou aos jornalistas e voltou a avisar: “Que ninguém tenha a ilusão de que, a partir de maio, vamos viver como vivíamos até ao mês de fevereiro", disse, abordando também a polémica que por estes dias tem crescido. Costa não quis tomar posição sobre a comemoração do 25 de abril no Parlamento, mas considerou que este "não é momento de divisões"."Está tudo a ficar excessivamente nervoso”, acrescentou.

Sobre as celebrações propriamente ditas, são já vários os partidos que decidiram não usar todos os assentos a que teriam direito. Assim, e pelas contas do Expresso, no sábado sentar-se-ão no Parlamento, no máximo, 65 deputados - menos do que os 77 permitidos.

Para a base aérea da Ota foram transferidos os 138 refugiados e imigrantes infetatos com covid-19. Estavam alojados num hostel de Lisboa, em Arroios, e o caso mereceu críticas da presidente da Junta desta freguesia. "É impossível numa pensão onde há 40 quartos estarem 200 pessoas. Deveria ser obrigação do Estado não deixar as coisas chegarem a este ponto", disse Margarida Martins, que exige que a ASAE fiscalize o hostel em questão.

O levantamento das restrições impostas às celebrações religiosas por causa da covid-19 poderá surgir em maio. Uma boa notícia para os fiéis, que no entanto terão de estar preparados para que a vivência religiosa volte devagarinho aos moldes habituais.

A maior cerimónia da Igreja portuguesa, Fátima, não vai ter peregrinos. Nem regressa, numa fase inicial, a catequese. As missas sim, mas apenas com 1/3 das presenças, e com todos os fiéis obrigados a usar máscara.

Por outro lado, foi adiado o maior evento organizado pela Igreja Católica, e que estava agendado para 2022, em Lisboa, com a presença do Papa Francisco. A Jornada Mundial da Juventude acontecerá apenas em agosto de 2023.

Ao final da manhã, chegaram os números, como habitual. E com três descidas: menos 35 pessoas internadas nos hospitais portugueses (são 1208), menos 9 nos cuidados intensivos (215), e menos vítimas mortais face ao dia anterior (o total ascende a 735).

Portugal tem 20.863 infetados (mais 657 novos casos confirmados no boletim desta segunda-feira), mas mereceu da Organização Mundial de Saúde uma referência, por estar “a agir de forma correta”.

Na conferência de imprensa do dia, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, admitiu que estão a ser “avaliados” os casos reportados de mortes em casas ou em instituições. "É um fenómeno que estamos a estudar", afirmou, sublinhando, contudo, que alguns desses casos podem corresponder a pessoas que "manifestaram vontade de morrer em casa".

Outra notícia, a de que o Ministério da Saúde quer iniciar testes clínicos a partir de maio, usando plasma de doentes recuperados. Participarão nesses ensaios "doentes moderados e graves, não muito graves,

Ainda na área da saúde, um apelo, feito pela presidente da Fundação Europeia do Pulmão, na 'Semana Europeia da Vacinação'. Os pacientes com doenças respiratórias não devem descurar as vacinas de prevenção da pneumonia ou gripe.

Os primeiros dados oficiais do mercado de trabalho nacional em contexto de pandemia trouxeram números amargos. O desemprego registado aumentou 8,9% em março e o número de casais em que ambos estão no desemprego cresceu quase 11% num mês. Mas muitos trabalhadores foram dispensados na segunda metade de março e poderão ainda não ter registado a sua inscrição nos centros de emprego, o que significa uma certeza: abril será pior.

A pensar no relançamento da economia no pós-pandemia de covid-19, foi lançado o Manifesto por uma Recuperação Económica Justa e Sustentável em Portugal. Subscrevem-no 94 organizações e personalidades.

A fase é "de grande incerteza", entende o Presidente da República e Marcelo Rebelo de Sousa quer ter um papel central na reflexão sobre o futuro. No sábado, reuniu-se por videoconferência com o "Grupo de Reflexão" coordenado por Bernardo Pires de Lima que ajudou a criar há dois anos, iniciativa que segunda-feira noticiou.