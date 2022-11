1828 presos numa cadeia do Ohio têm o coronavírus. São três quartos do total

Quase três quartos dos presos na Marrion Correctional Institution, uma cadeia do Ohio, estão infetados com o coronavírus. Ao todo, são 1828, a que se somam 109 funcionários. Um destes faleceu a 8 de abril. Entre os presos, os casos mais graves foram internados em hospitais, e os 667 que não deram para já sinais de ter contraído o vírus foram postos em quarentena. As autoridades explicaram que estão a testar todos os presos, mesmo os que não apresentam sintomas.

O sistema prisional no seu conjunto é responsável por um quinto das infeções nesse estado americano. A semana, a libertação, por motivos de saúde, de um preso que tem HIV, o vírus da SIDA, foi recusada pelo Supremo Tribunal do Ohio, que disse não ter esse poder ao abrigo da ação concreta que foi interposta.

Um dos juízes, porém, avisou o governo para tomar "passos, sérios e sem precedentes para prevenir a catástrofe da propagação ilimitada da covid-19 às dezenas de milhares de presos no Ohio, bem como as dezenas de milhares de funcionários prisionais, juntamente com as pessoas que residem com eles".

Com cerca de doze mil infetados e cinco centenas de mortes, a situação no Ohio indica alguma estabilização, embora as mortes, em termos relativos, estejam a crescer mais do que as infeções. Estas últimas só no domingo tiveram um acréscimo de mais de mil.