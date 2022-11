Covid-19. “O nascimento da mãe de todas as recessões”, por Bruno Vieira Amaral

A sorte está lançada. A escrita já apareceu na parede. O oráculo falou. E se, poucas semanas atrás, o Banco de Portugal previa uma quebra da economia portuguesa entre os 3,7% e os 5,7%, o Fundo Monetário Internacional apresentou, entretanto, um cenário muito mais negro: a quebra pode chegar aos 8%.

De acordo com os economistas do FMI, será a pior recessão global dos últimos 90 anos, o mesmo é dizer que, para se encontrar algo parecido, teríamos de recuar a 1929, o ano da Grande Depressão. Nenhum país está a salvo, todos serão afetados. As economias mais robustas tenderão a resistir melhor, enquanto as que têm comorbidades como o endividamento excessivo ou uma dependência de sectores particularmente afetados pela crise, como o turismo, vão sofrer. É o caso da economia portuguesa.

O investidor Warren Buffett diz que quando a maré baixa é que se vê quem estava a nadar sem calções. Mas o bater de asas do cisne negro da pandemia não fará apenas a maré baixar. Provocará uma tempestade em comparação com a qual outras recessões parecerão breves aguaceiros num dia de sol.

