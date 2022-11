Covid-19. Ex-ministros pedem contenção no Orçamento Retificativo

Congelar salários e pensões, reverter as 35 horas, aumentar os impostos sobre empresas e famílias ou impor aos contribuintes um “empréstimo forçado” ao Estado são algumas das hipóteses admitidas por ex-governantes do PS ou do PSD para enfrentarmos o impacto orçamental da covid-19. “Sem coronabonds nem vacina ou tratamento eficaz em 2020, serão inevitáveis medidas extremas”, diz o antigo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças António Nogueira Leite. O Governo até pode não o querer assumir já e ver como as coisas evoluem no plano das soluções médicas, mas a queda do PIB será tão grande que o obrigará a tomar medidas desagradáveis.

“Podem chamar-lhe ‘austeridade’, ‘solidariedade’, o que quiserem. Mas terão de ser lançados mais impostos ou cortados alguns gastos. Só assim o Estado poderá fazer face a novas despesas e assegurar o mínimo de dignidade às muitas pessoas que vão ficar sem nada. É um dever de solidariedade”, diz Nogueira Leite. Questionado sobre se os salários e pensões conseguirão passar incólumes em 2020, responde: “Muito dificilmente. Sobretudo os mais elevados.”

