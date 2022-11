Covid-19. Detidas 14 pessoas durante a 3ª fase do estado de emergência

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou que 14 pessoas foram detidas por crime de desobediência, até às 17h deste domingo, no âmbito do terceiro período do estado de emergência, em vigor desde as 00h de sábado.

Numa nota, o MAI realçou que quatro destes cidadãos foram detidos por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório e 10 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário.

No mesmo período, de acordo com o MAI, foram encerrados 22 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.