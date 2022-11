Covid-19: Costa e patriarca de Lisboa preparam na segunda regresso de missas, peregrinações e catequese

Esta segunda-feira pela manhã, o primeiro-ministro António Costa vai encontrar-se com o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, para "perceber qual a melhor forma de preparar o levantamento das limitações às celebrações religiosas", disse à Lusa fonte do gabinete de António Costa. O encontro terá lugar no Seminário dos Olivais, pelas 09:00 e terá este como "tema único".

A notícia foi avançada pela Rádio Renascença ao início da tarde.

Em 13 de março, ainda antes de ser decretado o estado de emergência em Portugal, a Conferência Episcopal Portuguesa, presidida igualmente por Manuel Clemente, decidiu suspender as missas, catequeses e outros atos de culto até que esteja superada a atual crise sanitária devido à pandemia de covid-19.

Em 06 de abril, o Santuário de Fátima anunciou que a Peregrinação Internacional Aniversária de maio será este ano celebrada sem a presença física de peregrinos, mas que se mantêm as principais celebrações, que serão transmitidas pelos meios de comunicação social e digital.

O decreto do Governo sobre o terceiro período de estado de emergência em Portugal, que vigora desde sábado e até ao final do dia 02 de maio, mantém quase todas as restrições e regras estabelecidas há quase um mês. Entre elas, mantém-se a proibição da realização de celebrações religiosas e outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas.

Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20.206 registadas como infetadas com covid-19.