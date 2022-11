Covid-19: Consórcio nacional de cientistas inicia ensaio para aferir imunidade da população

Testes serológicos que permitem “reconstruir o passado e identificar quem esteve infetado com o vírus SARS-CoV-2, permitindo ter um panorama mais realista e completo do que se passou no país, para assim gerir melhor o futuro”, estão a ser desenvolvidos por cinco instituições de investigação científica portuguesas.

O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), o Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM), o Centro de Estudos de Doenças Crónicas da NOVA Medical School (CEDOC-NMS), o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA) e o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (iBET) são as cinco instituições que se juntaram para criar o consórcio Serology4Covid. A iniciativa conta com o apoio do Fundo de Emergência COVID-19 da Fundação Calouste Gulbenkian, da Sociedade Francisco Manuel dos Santos e da Câmara Municipal de Oeiras.

A ambição deste consórcio — que junta bioquímicos, engenheiros, imunologistas e virologistas — “é desenhar ensaios serológicos específicos para a COVID-19, a um preço acessível, que possam ser utilizados à escala nacional em estudos epidemiológicos”, explica em nota enviada às redações a diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, Mónica Bettencourt-Dias.

Tendo em conta que cerca de 80% dos casos detetados de COVID-19 têm sintomas leves e moderados (febre, tosse e cansaço) e que 25% podem nem apresentar quaisquer sintomas, um ensaio serológico como o projetado permitirá “perceber a expansão da imunidade na população” e desenvolver “novas estratégias para controlar a propagação e/ou minimizar as suas consequências para a saúde, sociedade e economia”.

Como muitos dos protótipos que estão a ser desenvolvidos noutros países “são dispendiosos e muitos apresentam uma elevada percentagem de resultados que são falsos negativos e falsos positivos é preciso ter um instrumento melhor e mais acessível a todos”, acrescenta Bruno Silva-Santos, vice-diretor do iMM.

Em conjunto, os cientistas destas cinco instituições procuram partilhar e beneficiar da experiência e capacidade de cada um para alcançar uma resposta mais vantajosa científica e economicamente num curto espaço de tempo. Deste modo, por exemplo, o iBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica cede os antigénios para que os outros quatro institutos se coordenem na implementação e validação dos testes com amostras de sangue de pessoas que estiveram infetadas com a SARS-CoV-2.

Os primeiros ensaios estão já em curso com base num ensaio adotado em hospitais nos EUA. O objetivo, explica Helena Soares, investigadora do CEDOC-NMS, “é permitir-nos quantificar possíveis diferenças na produção de anticorpos entre portadores assintomáticos, casos ligeiros e casos mais graves, com importantes repercussões a nível da saúde individual e pública”.

O desafio seguinte, dizem, será encontrar parceiros industriais em Portugal com os quais colaborar na massificação destes testes, e aplicá-los em larga escala em articulação com as autoridades nacionais de saúde, nomeadamente com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

O consórcio conta com um conselho consultivo que inclui especialistas nacionais e internacionais na área da infecciologia e imunologia, onde se incluem Filipe Froes (Diretor da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pulido Valente), Thiago Carvalho (Diretor do Programa de Doutoramento da Fundação Champalimaud) e Florian Krammer (Professor na Icahn School of Medicine) que desenvolveu protocolo de serologia a ser utilizado e já aprovado pela FDA.