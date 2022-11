Alimentação em tempos de pandemia. Não é altura de guardar o que deve ser dividido

As autoridades russas vão avaliar as necessidades reais do país semana a semana para decidir se exportam ou não os bens alimentares que produzem. Se houver excesso, tudo continua como até aqui. Se houver falta, já não sai das fronteiras.

Não é caso único. O Cazaquistão é um dos maiores exportadores mundiais de farinha de trigo e parou de exportá-la no final de março, bem como cenouras, açúcar e batata. O Vietname suspendeu a assinatura de novos contratos para exportar arroz e a Sérvia cortou a linha de exportação de óleo de girassol.

