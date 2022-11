Covid-19. Testes de vacina em humanos podem começar na próxima semana no Reino Unido

Os testes em humanos para uma vacina contra o coronavírus estão programados para começar na próxima semana em Inglaterra, de acordo com o jornal britânico The Telegraph, que refere ainda que este passo surge na sequência de uma intensificação de esforços, por parte do governo de Boris Johnson, para combater a pandemia.

Cientistas da Universidade de Oxford estão a trabalhar numa vacina para impedir as pessoas de serem contagiadas pelo vírus Covid-19, que esperam começar a testar nos primeiros voluntários do Reino Unido nos próximos sete dias.

Sarah Gilbert, professora que lidera a equipa de investigação britânica, disse que a vacina pode estar pronta para ser usada no público em geral já no próximo outono, sendo que pelo menos um milhão de doses poderão começar a chegar ao mercado em setembro.