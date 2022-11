Covid-19. "Existe uma enorme preocupação entre empresários e trabalhadores"

O projeto começou por ser pensado para se tornar um repositório de medidas de apoio ao tecido empresarial, simplificado e de fácil acesso, mas tornou-se rapidamente numa radiografia das dificuldades que empresários e trabalhadores enfrentam para aceder aos apoios concedidos pelo Estado em plena crise pandémica.

"Existe uma enorme preocupação entre empresários e trabalhadores", nota ao Expresso o deputado do PSD Hugo Carvalho, que, com a eurodeputada Lídia Pereira, ajudou a pensar a plataforma infocovid19.pt. Em menos de uma semana, o site já recebeu milhares de visitas e as perguntas enviadas através de e-mail ou por telefone ultrapassam já a casa das quatro dezenas.

A queixa mais repetida entre empresários é a dificuldade em aceder, através dos respetivos bancos, às linhas de crédito criadas pelo Governo. "Os bancos não têm tido celeridade suficiente, existem versões contraditórias sobre quem recebe ou não apoio o e entretanto os empresários não sabem como é que vão pagar as contas", relata Hugo Carvalho.

A plataforma foi desenvolvida pelas empresas de tecnologias KIlabs e Xgeeks e teve o apoio da Confederação Empresarial de Portugal (CIP). Ainda esta semana, de resto, António Saraiva apontava para isso mesmo: "Não chega anunciar milhões quando até agora há zero de apoio às empresas”, criticou o presidente da CIP.

Outra das questões que chega com mais insistência é a falta de apoios para sócios-gerentes das micro, pequenas e médias empresas, que ficaram de fora do primeiro pacote de medidas apresentado pelo Governo - a este propósito, Rui Rio decidiu avançar com um projeto-lei para alargar estes apoios.

d.r.

Em muitos casos, os empresários que recorrem ao lay-off e que entram em contacto com Lídia Pereira e Hugo Carvalhos — são os dois que respondem em exclusivo às solicitações — não sabem sequer quanto devem pagar aos seus funcionários. A informação está dispersa e não é de fácil leitura, queixam-se. A título de exemplo: como o Salário Mínimo Nacional tem de ser sempre garantido, há trabalhadores com reduções de horário de 20% que estão a ganhar o mesmo que trabalhadores que foram temporariamente dispensados em regime de lay-off. E os empresários não sabem como responder a isto.

Quem quiser aceder à plataforma infocovid19.pt deve o formulário com dados sobre o volume de negócios e número de trabalhadores, o setor de atividade e se está ou não em crise empresarial. A ideia é ir afinando a máquina.

"Nota-se que tem sido tão mais útil quando mais pequeno for mais pequeno o negócio", explica Lídia Pereira. Porque são os pequenos empresários e "todos os que não consigam tenhar avenças com os advogados ou contabilistas" quem mais os tem procurado.

Com o tecido empresarial português altamente descapitalizado e dependente de ajuda externa, no futuro, o objetivo é que a plataforma seja também o" primeiro grande repositório de medidas de apoio" preparadas e aprovadas na União Europeia, aponta Lídia Pereira.