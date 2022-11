Covid-19. Este sábado houve mais trânsito do que na Páscoa. Marginais de Peniche e Figueira fechadas

Este sábado houve mais gente a atravessar a Ponte 25 de Abril do que há uma semana, mas "das duas mil viaturas que cruzaram o Tejo, apenas 81 foram convidadas a regressar ao respetivo domicílio por não cumprirem o enquadramento legal", adianta ao Expresso o intendente Nuno Bogalho Carocha, responsável pelas relações públicas da PSP.

Se é verdade que o bom tempo pode ter sido um dos factores convidativos a maior movimento nas estradas, também é certo, segundo Nuno Carocha, que "a esmagadora maioria da população compreende que tem de se manter em situação de isolamento social", diz. E, aqueles que saem, "também compreendem a nossa abordagem e a nossa mensagem de que ainda não é tempo para andarem a passear".

Na linha de Cascais, as operações policiais aconselharam cerca de uma centena de pessoas a regressar às suas casas. Porém, longe dos amontoamentos habituais de pessoas no paredão ou nas praias de Oeiras ou de Cascais, a maioria dos casos registados dizia respeito a umas dezenas de pessoas isoladas ou em pequenos grupos a fazer alguma atividade física.

Já em Peniche e na Figueira da Foz, as autoridades policiais em articulação com as respetivas autarquias, tiveram de interditar os acessos às marginais, para conter as romarias de carro para a beira mar.