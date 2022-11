Covid-19. Como se explica a colina do norte no planalto do país?

O primeiro caso de covid-19 aterrou a norte no início de março e desde então esta é região mais fustigada pelo novo coronavírus, com mais de metade dos casos confirmados do país, a rondar os 60%. Tendo mais infetados, regista também mais mortes em termos absolutos e mais internamentos nos cuidados intensivos, sem que haja uma explicação única que justifique a colina nortenha no planalto epidemiológico, a que António Costa prefere, otimisticamente, chamar de “planalto mais alto”.

A importação do vírus numa zona com um tecido económico marcadamente industrial e a coincidência temporal com alguns certames internacionais de Milão — a zona de Itália mais crítica da pandemia — poderão justificar o início do surto em Portugal, detonado em Lousada e Felgueiras por empresários e funcionários presentes em feiras dos sectores do calçado e do têxtil além-fronteiras.

