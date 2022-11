Covid-19. À meia-noite, Câmara de Lobos é 'fechada' com cerca sanitária

A Freguesia de Câmara de Lobos está oficialmente cercada a partir da meia noite. O estabelecimento de uma cerca sanitária nesta freguesia foi determinado pelo Governo da Madeira este sábado. O objetivo é limitar a propagação da covid-19, depois de terem sido identificados 10 novos casos positivos e existirem suspeitas de mais 40 pessoas infetadas.

O anúncio foi feito esta tarde pelo líder do executivo regional, Miguel Albuquerque, a partir da sede do Governo Regional, no Funchal. A cerca sanitária naquela freguesia com cerca de 17 mil habitantes (a mais populosa do concelho com o mesmo nome) vai estender-se por 15 dias. Durante este período, só entram ou saem serviços essenciais. Esta freguesia é conhecida também por ter famílias muito numerosas.

A confirmação dos 10 novos casos positivos sucede-se a outros dois casos, um dos quais se estima ter resultado de uma pessoa que regressou à freguesia madeirense a 15 de março, vinda do continente. Entretanto, outras 40 pessoas aguardam os resultados dos testes laboratoriais.

A decisão de estabelecer o cerco sanitário foi tomada em articulação com as autoridades de saúde Regional e a de Câmara de Lobos, e a concordância do presidente da autarquia e do representante da República.