Covid-19 no Brasil. Três crises e um Presidente em risco

Reina no Brasil uma sensação de “país à deriva”, conta Octávio Amorim Neto, catedrático de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas, no podcast “O Mundo a Seus Pés”. Ao contrariar ministros e governadores de estados, Jair Bolsonaro gera “uma situação muito ambígua”. Já depois da gravação deste episódio, o Presidente demitiu o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, popular e respeitado no mundo.

Christiana Martins, brasileira e jornalista do Expresso, traçou um paralelismo entre Bolsonaro e Donald Trump. Nota a brecha entre “política obscurantista sem fundamentação técnica” e a atitude da sociedade, “em consonância com as opiniões dos cientistas”. Ao descrever a covid-19 como “gripezinha” ou “resfriadinho”, Bolsonaro está a “descredibilizar o discurso científico”, que devia “reforçar e sustentar”.

