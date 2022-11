António Damásio: "Deveríamos estar mais preparados e ninguém ligou aos avisos"

Fechado na sua casa de Los Angeles, com a sua mulher Hanna Damásio, o neurocientista e diretor do Instituto do Cérebro e da Criatividade da Universidade da Califórnia do Sul, António Damásio, revelou numa entrevista a ao jornal “DN” que está quase a terminar um novo livro sobre emoções, tema ao qual tem dedicado toda a sua investigação científica e cujas alterações finais irão incluir algumas reflexões sobre o estado atual que se está a viver do mundo devido à pandemia provocada pela Covid-19.

“Não tenho dúvida nenhuma sobre o valor da profissão de cientista e o valor daquilo que os cientistas trazem, muito particularmente na área da grande biologia e do ser humano cognitivo e emocional”, explica, revelando que este tempo de quarentena lhe tem dado a possibilidade de poder ser mais produtivo e, simultaneamente, acompanhar o que se está a passar no mundo e ter a capacidade de pensar mais sobre o que estamos a viver.

“Tudo isto é muito estranho. É preciso encontrar as melhores soluções porque não será assim tão depressa que se vai sair disto...Lidamos com sistemas muito complexos e com uma série de equilíbrios bastante vagos e difíceis de atingir, daí que seja extremamente fácil perturbar esse equilíbrio e entrar em perda”, referindo, como exemplo, a economia como uma “macro projeção do que é a vida e necessita de certas relações e equilíbrios. No momento em que parte da população mundial não pode trabalhar e produzir, resulta numa perda dos equilíbrios de uma forma demasiado rápida.”

As bactérias e nós

Segundo Damásio vivemos em parceria com um número suficiente de bactérias com as quais criamos uma interdependência. Neste sentido podem ser “positivas”, pois “ajudam a nossa vida, ao mesmo tempo que nós, com a nossa própria vida, ajudamos a vida dessas bactérias enquanto seres vivos.”. O problema surge quando “esses seres infinitamente pequenos” podem ser aqueles que nos infetam e prejudicam. "No caso dos vírus ainda é uma situação mais particular porque não são partículas propriamente vivas, dependem de seres vivos para se manterem durante um certo tempo. Estão extremamente ligados à estrutura que permite a nossa vida e, não sendo eles próprios seres vivos, têm um estatuto que difere do das bactérias. No caso dos vírus que são nocivos para os seres humanos e que nos podem destruir, olha-se para a enorme escala da natureza e compreende-se a forma como somos muito vulneráveis à presença de alguns desses organismos, aqueles que através da história têm causado o tipo de pragas como a que neste momento estamos a viver”, revelou, concluindo que é precisamente a nossa “vulnerabilidade” que ajuda a continuação da vida dessas partículas.

Perante a interrogação de se alguma vez tinha posto a hipótese de uma pandemia destas acontecer, Damásio indica que acabamos por ter “um excesso de confiança e de quase invulnerabilidade que se torna muito perigosa, particularmente nos últimos anos. Lembro-me de várias vezes, com as epidemias virais que têm aparecido nos últimos dez anos e algumas delas ligadas a vírus extremamente parecidos com aquele com que estamos a lidar, de ter pensado na possibilidade de haver pandemias e dos perigos que daí viriam”, sublinhando que é lamentável não ter havido um maior número de alertas para uma situação que foi prevista por diversas organizações, nomeadamente aqui nos Estados Unidos, "onde existiram algumas das melhores previsões e soluções ao nível de vacinas e de campanhas de vacinação, e que não foram ouvidas pelos respetivos governos. "Deveríamos estar mais preparados e ninguém ligou aos avisos, pois as pessoas estavam preocupadas demais a viver as suas boas vidas e numa complacência habitual das grandes sociedades privilegiadas do Ocidente.”

Apesar da vaga de acalmia que já se começa a sentir em diversos países, com um achatamento da curva de infeções, a maioria das perguntas continua sem respostas. “Não sabemos de todo qual é o tipo de imunidade que vamos ter, além de que é possível que haja um enorme número de pessoas infetadas que não teve conhecimento da própria doença. Os números são incompletos, o testar de pessoas quanto à presença do vírus ou de anticorpos tem sido mínimo em toda a parte - com raras exceções, como a Alemanha - de modo que a quantidade de perguntas é enorme enquanto as respostas são muito poucas. Além de que é uma doença extraordinariamente dura e que pode aparecer em qualquer idade”, alerta.

E perante a questão sobre que palavra lhe ocorre usar e que seja capaz de definir a atual condição humana, António Damásio termina a entrevista deixando uma tónica de esperança: “A tragédia é óbvia, ao nível das perdas pessoais e dou o exemplo de termos perdido a nossa amiga Maria de Sousa... É uma situação em que existe ao mesmo tempo uma enorme tragédia e também uma esperança de que as coisas fiquem melhores. Escolheria três palavras mágicas: tragédia, incerteza e esperança.”