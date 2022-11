Os números corrigidos da China, a corrida a uma vacina e os tweets de Trump pela “libertação”: covid-19, ponto de situação mundial

Esta sexta-feira foi o dia em que o número de pessoas que morreram vítimas de covid-19, desde que o surto começou, passou a barreira das 150 mil. O dado é avançado tanto pela Universidade Johns Hopkins como pela agência de notícias Reuters, que têm mantido duas contagens em separado. A universidade fixa o número em 151.006, enquanto a agência o coloca em 150.948. Segundo os dados mais recentes da Johns Hopkins, o total de casos confirmados de infeção a nível global está nos 2.216.228, enquanto os casos recuperados totalizam 565.864.

Depois da China, mais países poderão ter de rever balanços: quem o diz é a Organização Mundial de Saúde (OMS). Questionada sobre a atualização feita pela China do número de mortes – o balanço oficial foi revisto para 1.290 óbitos, o que representa uma subida de 50% –, a epidemiologista Maria Van Kerkhove, da OMS, afirmou que a atualização foi feita para “não deixar nenhum caso por documentar”. O país cruzou as diferentes bases de dados “para detetar eventuais duplicações ou falhas”, explicou.

As discrepâncias foram explicadas por vários motivos, entre os quais: a dificuldade de os hospitais fazerem os registos em tempo real por estarem “sobrecarregados”, o facto de várias mortes terem ocorrido em casa e de muitos doentes terem sido transferidos para espaços criados para o efeito. Isto resultou em “mortes não reportadas ou mal reportadas”, acrescentou. “É importante conhecer o número exato de casos” por se tratar de uma questão de saúde pública, sublinhou a responsável, que acredita que a necessidade de rever balanços venha a acontecer “noutros países”.

Cientistas voltam a unir-se para reforçar que não, a China não fabricou o novo coronavírus em laboratório. Depois de uma reportagem da Fox News ter citado “fontes dentro do Governo norte-americano” que acreditam que o vírus chegou à população através de uma fuga, intencional ou não, do Instituto de Virologia de Wuhan, algumas vozes conhecidas da ciência uniram-se para explicar por que razão é cientificamente impossível que este vírus tenha sido criado pelo homem.

África, o próximo epicentro da pandemia?

A OMS alertou que África poderá transformar-se no próximo epicentro da pandemia. Os países africanos contam, pelo menos nos dados oficiais, com quase mil mortes e mais de 18 mil infeções. A organização dá conta que, nesta fase, a propagação do vírus começa a acontecer fora das capitais africanas. A escassez de ventiladores para enfrentar a pressão nos serviços de saúde é outra preocupação da OMS.

Mais um alerta, desta vez das Nações Unidas: as crianças podem vir a tornar-se as grandes vítimas desta pandemia, sobretudo por causa da pobreza. Esta poderá afetar 62 milhões de crianças, apesar de o grupo etário não estar a ser atingido diretamente pela doença.

E, de novo, a OMS, que anunciou que o fundo de solidariedade para combater o coronavírus angariou 150 milhões de dólares (cerca de 138 milhões de euros), montante doado por mais de 245 mil cidadãos, empresas e fundações.

Siga este link para ter um retrato do coronavírus no mundo em sete gráficos e um mapa. Nele, verificará que, após o acerto no número de mortos, a China subiu 85 posições na comparação com outros países. E também que Espanha registou 585 mortes nas últimas 24 horas ou que, em Itália, há menos doentes nos cuidados intensivos (pelo 14.º dia consecutivo) e também baixou o número de novos infetados. Da Alemanha chega uma boa notícia: a pandemia está atualmente “sob controlo” no país e o número de contágios diminuiu significativamente, palavra do ministro da Saúde.

O mundo à procura de uma vacina

Está aberta a corrida à cura, isto é, aos fármacos e às vacinas capazes de bater a covid-19. Os recursos de investigadores, médicos, empresas de biotecnologia e indústria farmacêutica estão focados em dar ao mundo a notícia que todos querem ouvir, a de que há uma cura para a doença. Mas talvez seja necessário esperar mais de um ano por essa boa nova. Antes disso, deverão surgir tratamentos capazes de aumentar as hipóteses de sobrevivência dos doentes.

A propósito, o ministro britânico para os Negócios, a Energia e a Estratégia Industrial, Alok Sharma, anunciou a criação de um grupo de trabalho que terá como missão acelerar o desenvolvimento e o fabrico de vacinas no Reino Unido para combater o surto. O grupo já está pronto a funcionar, reportará a Sharma e ao ministro da Saúde, Matt Hancock, e é formado por especialistas do Executivo, da academia e da indústria. O governante falou na habitual conferência diária sobre o vírus em substituição do primeiro-ministro, Boris Johnson, que continua em convalescença e ainda sem trabalhar.

Quem começou a trabalhar foi o novo ministro brasileiro da Saúde, Nelson Teich. O Presidente Jair Bolsonaro mudou de titular da pasta a meio da batalha contra a pandemia. O novo ministro é oncologista e empresário no sector da saúde. Há um ano gravou um vídeo que se tornou viral depois de anunciada a sua nomeação para o Governo federal. Perceba aqui quem é o novo ministro e que vídeo é esse.

É ainda da América do Sul que chega a notícia de que o Chile será o primeiro país a distribuir cartões de imunidade aos doentes recuperados. É já na próxima segunda-feira que o país vai emitir o chamado “Cartão Covid”, apesar das dúvidas que subsistem sobre a duração da imunidade de quem venceu a doença.

As “enormes dificuldades financeiras” da América Latina

A América Latina terá “enormes dificuldades financeiras”: “Vários países [da região] não estão entre os mais pobres do mundo, mas têm certamente enormes necessidades financeiras e, por isso, uma das coisas que estamos a estudar é a forma de proporcionar recursos e assistência técnica nesse sentido”, sublinhou o presidente do Grupo do Banco Mundial, David Malpass, que já trabalhou nas administrações de Ronald Reagan, George H. W. Bush e Donald Trump.

O Parlamento Europeu defende a emissão de ‘recovery bonds’ garantidos pelo Orçamento da União Europeia. Em causa está uma resolução aprovada em plenário (395 votos a favor, 171 contra e 128 abstenções), através da qual os eurodeputados apelam à “adoção de um pacote de recuperação em grande escala” para apoiar a economia europeia após a crise gerada pela covid-19.

A atual pandemia levou a uma contração histórica da economia chinesa. Pela primeira vez em quase 30 anos, a economia da China registou uma contração nos primeiros três meses do ano devido à paralisação do consumo e da produção. Face aos números, Pequim deverá agora tomar ainda mais medidas para relançar a atividade e impedir que um dos principais motores da economia global entre em colapso.

Uma boa notícia para Michael Cohen: o ex-advogado de Trump vai ser libertado da prisão por causa do risco de contágio e cumprirá em casa o resto da sua pena. Antes de ser libertado, Cohen terá de cumprir 14 dias de quarentena. O próprio Presidente norte-americano disparou três tweets a defender a libertação dos estados do Minnesota, Michigan e Virgínia, todos liderados por governadores democratas. As publicações são uma referência às medidas restritivas que ainda vigoram em vários estados e que contrariam a intenção de Trump de reabrir a economia de todo o país.

Com as eleições em que Trump concorre a um segundo mandato presidencial cada vez mais próximas, os estados adaptam-se de forma diferente à crise de saúde. Nalguns casos, ideias originais dão-lhes vantagem. De qualquer modo, é incontornável a interrogação: e se isto durar até novembro?

Depois de mais de 200 dias no espaço, a tripulação da Estação Espacial Internacional regressou à Terra. Mas, em virtude das limitações técnicas relacionadas com a pandemia, o regresso não foi transmitido em direto, a partir do local da aterragem, como é habitual.

A fechar, saiba que os dados dos iPhones colocam o confinamento português como o 10.º mais restrito do mundo. Os smartphones da Apple registaram um decréscimo de 78,1% na utilização de mapas em Portugal numa lista liderada por Espanha. Os dados contam as quebras nas pesquisas por itinerários a pé, de carro e de transportes públicos.