Muito menos infetados e o fim da cerca sanitária em Ovar. O balanço do dia em Portugal

O boletim da Direção-Geral da Saúde trouxe esta sexta-feira boas notícias. Apesar de confirmar mais 28 mortes e 181 novos casos de covid-19 em Portugal, em termos de números absolutos, o registo foi o do menor aumento de infetados desde 19 de março. O total ficou assim atualizado: 19.022 infetados, 657 mortos e 519 recuperados.

Sinal do alívio da tormenta foi o anúncio feito pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que assegurou que as forças de segurança permanecerão de forma muito ativa no concelho de Ovar, mas tornou oficial o levantamento da cerca sanitária na região, já a partir da meia-noite.

Mas, talvez para conter possíveis excessos de entusiasmo, a ministra da Presidência veio esclarecer durante o dia que o decreto da renovação do Estado de Emergência não procede a nenhum levantamento de medidas de contenção previstas, com exceção daquelas relativas ao período da Páscoa e as referentes precisamente ao concelho de Ovar.

Por falar em confinamento, a Apple publicou um conjunto de dados que indicam uma quebra massiva de pesquisas (durante esta fase crítica da pandemia) por parte dos utilizadores que recorrem aos mapas daquele sistema operativo.

A empresa analisou, entre 13 de janeiro e 14 de abril, as oscilações das buscas na aplicação mapas - sugestões de itinerários a pé, de carro e por transportes públicos - pelos utilizadores de iPhone. Em 62 países da lista publicada pela Apple, Portugal aparece no décimo lugar com uma quebra de 78,1% nas pesquisas, o que dá ideia do cumprimento generalizado do confinamento. Espanha ocupa o primeiro lugar, com uma quebra de 86,19%

Foram conhecidas as medidas do Governo para apoiar os media. A medida anunciada contempla a compra antecipada de publicidade institucional, no montante de 15 milhões de euros, um valor que a Plataforma de Media Privados considera que fica “muito aquém do justo e necessário”.

Também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa informou ter subscrito cerca de 20 mil assinaturas de meios impressos e online para serem atribuídas a novos leitores.

“Por um lado, promovem-se mais hábitos de leitura mediática, sensibilizando-se os cidadãos para a importância da subscrição de jornais como fonte de informação credível, e, ao mesmo tempo, a Santa Casa vai ao encontro das necessidades mais urgentes dos meios de comunicação social nesta altura tão difícil”, explicou a instituição.

Num caso que a justiça deverá julgar, um homem foi levado para o Hospital de Santo António, no Porto, após ter ligado para o 112 a queixar-se de dores torácicas e ter negado que testara positivo à covid-19. Mentiu, percebeu-se posteriormente, já depois de ter estado em contacto direto com uma médica e vários profissionais do INEM e do hospital. Incorre agora numa pena de prisão até oito anos.

Com as escolas a funcionar em sistema de ensino à distância, o Sindicato Nacional do Ensino Superior e a Fenprof vieram manifestar preocupação com a segurança das plataformas que estão a ser usadas: o acesso de terceiros a estas plataformas está a multiplicar-se e isso representa um risco. A Fenprof anunciou mesmo que se prepara para apresentar queixa na Procuradoria Geral da República, com vista a que sejam identificados os responsáveis, ativos ou passivos, e a que sejam tomadas as medidas judiciais que se adequem”.