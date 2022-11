EUA. Votar pelo correio ou ordenar preferências? Pandemia favorece a originalidade e as presidenciais estão cada vez mais perto

Embora já esteja escolhido o candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos – o ex-vice-presidente Joe Biden –, as primárias continuam nos 26 estados e territórios que ainda não as realizaram, pois há que eleger delegados para a convenção do partido, a realizar na semana de 17 de agosto (era em julho mas foi adiada pela pandemia).

Dezassete daquelas eleições já teriam acontecido se a pandemia de covid-19 não tivesse abalado o calendário. Esta sexta-feira é a vez do montanhoso e conservador Wyoming, que, com menos de 600 mil habitantes, é o menos povoado dos 50 estados. E que comunicou na passada segunda-feira a primeira morte causada pelo novo coronavírus. Entretanto já houve outra, num total de 401 casos.

Este território, que sem pandemia teria votado no passado dia 4, trocou a votação presencial por um sistema integralmente pelo correio. Ou seja, 17 de abril é o prazo para receber votos e começar a contá-los. Foram abertos centros de recolha de boletins, para garantir a segurança da população. O oposto, por exemplo, do que se passou há uma semana no Wisconsin, onde filas de eleitores contrastavam com as recomendações de distanciamento social.

A crise sanitária gera inquietação quanto ao resto do processo eleitoral, que se estende até junho – continua a ser preciso eleger delegados para a convenção do partido –, mas também quanto à eleição do Presidente, a 3 de novembro.

Votar por ordem de preferência

No Wyoming foi permitido aos eleitores democratas ordenar a sua preferência no boletim de voto, para precaver contra eventuais desistências (e houve-as, a ponto de já só sobrar Biden). Idêntica medida foi tomada no Alasca e no Havai. O interessante, frisa a revista digital “Salon”, é que não foi a pandemia a ditar estas opções (visavam ampliar o leque de escolha e o peso do eleitorado), mas elas acabaram por revelar-se providenciais.

O voto preferencial liberta os eleitores de pensarem em voto útil. Mesmo os que apoiam candidatos com menos hipóteses podem indicá-los como primeira preferência e distribuir os restantes por ordem. Não há, pois, desperdício de votos. A publicação estima que 2,2 milhões de pessoas tenham votado em candidatos que vieram a desistir.

Democratas facilitam, republicanos limitam

A pensar em novembro, escreve o site Bloomberg, o Partido Democrata inclina-se para admitir votações por correio caso a pandemia ainda impeça que o ato eleitoral decorra com normalidade. O Partido Republicano (que recandidata Donald Trump e, por isso, não teve processo de primárias relevante), torce o nariz.

É habitual os democratas defenderem medidas que alargam o acesso ao direito de voto, querendo facilitar o recenseamento, ao contrário dos republicanos. Em parte tal explica-se por o partido de Biden contar com mais eleitores de camadas desfavorecidas do que o de Trump

“Os republicanos devem lutar muito no que toca a votações pelo correio a nível de estado. Os democratas clamam por elas. Tremendo potencial para fraude eleitoral e, por algum motivo, não corre bem aos republicanos”, recomendou o Presidente no Twitter após as primárias do Wisconsin. Recorde-se que em 2016 o então candidato ameaçou não reconhecer os resultados das presidenciais caso estes o dessem como derrotado por Hillary Clinton.

Cinco dos 50 estados enviam atualmente boletins de voto pelo correio a todos os eleitores, ao passo que outros 28 permitem o voto postal sem motivo específico, mas com pedido prévio. No Wisconsin houve disputa partidária, com a maioria republicana na assembleia estadual a forçar a votação em presença física, contra a opinião das autoridades de saúde. O caso chegou ao Supremo Tribunal.

O Bloomberg reconhece que há historial de tentativa de fraude em votações pelo correio, incluindo por militantes republicanos, mas a diretora do Programa de Democracia da faculdade de Direito da Universidade de Nova Iorque, Wendy Weiser, desvaloriza o risco. “É mais provável ser-se atingido por um relâmpago”, compara.

Outro problema da votação postal é o possível extravio de votos, mas pode não haver alternativa. “Numa pandemia a escolha dos eleitores será provavelmente votar pelo correio”, afirmou ao site Edward Foley, professor de direito na Universidade Estadual do Ohio.