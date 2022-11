Covid. Migrantes no Alan Kurdi transferidos para um navio maior onde vão cumprir quarentena - não há novidades sobre possível porto seguro

Depois de quase duas semanas muito difíceis a bordo do navio alemão de resgate de migrantes Alan Kurdi, a espera das 146 pessoas que haviam sido resgatadas a 6 de abril acabou. No domingo de Páscoa, a ministra italiana dos Transportes, Paola De Micheli, e o presidente da Proteção Civil, Angelo Borellil, tinham avançado com a proposta de retirar as pessoas presas neste navio para um maior, com mais capacidade para tratar as pessoas doentes e também com espaço para possibilitar a quarentena a estas pessoas num ambiente mais controlado, informou a organização não-governamental (ONG) que gere o Alan Kurdi, a Sea-Eye. “A situação a bordo do Alan Kurdi há muito que se tinha tornado insuportável. Estamos aliviados por este bloqueio ter finalmente chegafdo ao fim”, disse, através desse comunicado enviado ao Expresso e a outros meios de comunicação, o diretor de operações da ONG, Jan Ribbeck.

Depois da confirmação de que os migrantes vão mesmo ser transferidos, as operações de transferência tiveram início esta sexta-feira. Todas as pessoas resgatadas estão agora no Raffaele Rubattino, um navio de passageiros, e tanto a Guarda Costeira italiana como a Cruz Vermelha estiveram presentes para ajudar nesta operação. Não há, porém, qualquer notícia sobre qual o destino que vão ter estas pessoas depois de cumprida a quarentena, nem há ainda qualquer porto europeu que se tenha disponibilizado para as receber. Na quarta-feira, um homem de 24 anos tentou acabar com a própria vida, segundo o que a médica que está a bordo comunicou às autoridades italianas. No seu relatório, a médica anotou um estado grave de ansiedade, experiências de violência numa prisão líbia e um relacionamento conflituoso com outras pessoas resgatadas a bordo. "O desespero do homem tornou-se tão insuportável que ele não viu outra saída a não ser escapar da situação por suicídio. O paciente é um perigo para si e para os outros. Temos a certeza de que a condição se vai deteriorar ainda mais”, afirmou Caterina Ciufegni.

Como o Expresso escreveu, Itália aprovou na semana passada um decreto em que o Governo classifica os portos do próprio país como “locais inseguros”, ou seja, onde não é seguro desembarcar pessoas. Na altura, várias ONG mostrarem o seu desagrado com esta medida porque não só nunca foi tomada antes durante qualquer guerra, como afeta desproporcionalmente os navios de resgate de migrantes porque não só não impede os navios mercantes de desembarcarem homens e mercadoria como afeta muito mais pessoas que já chegam a estes barcos muitas vezes desidratados, doentes, com condições de saúde muito frágeis e têm de permanecer dentro das embarcações.