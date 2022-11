Covid-19. Portugal mantém suspensão de voos por mais 30 dias

O Governo decidiu estender por mais 30 dias, até 17 de maio, a interdição do espaço aéreo nacional, mantendo contudo algumas exceções. A decisão foi publicada num diploma esta sexta-feira publicado em Diário da República, e decorre da pandemia e do "elevado risco de propagação do vírus".

Além dos países associados ao Espaço Schengen, como o Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça, não estão interditos os voos para o Reino Unido, e os países de expressão oficial portuguesa. Mantém-se também a possibilidade de voar para os países onde há uma importante comunidade portuguesa como os Estados Unidos da América, a Venezuela, o Canadá e a África do Sul. O Governo sublinha que a partir do Brasil serão admitidos apenas os voos provenientes de e para São Paulo e de e para o Rio de Janeiro.

São abertas exceções também para os chamados voos de repatriamento. "O disposto no número anterior não se aplica aos voos destinados a permitir o regresso a Portugal dos cidadãos nacionais ou aos titulares de autorização de residência em Portugal, nem aos voos destinados a permitir o regresso aos respetivos países de cidadãos estrangeiros que se encontrem em Portugal", lê-se no diploma.

Não há interdição também para os meios de combate a incêndios, cujo concurso público internacional para a alocação de 26 meios aéreos se encontra em fase de conclusão. Ou "a voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como a voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais".

A TAP tem atualmente apenas sete voos semanais para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E está a planear, se as regras o permitirem, retomar os voos para Londres e Paris a partir de 4 de maio, avançou na quinta-feira, o presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho.