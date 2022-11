Covid-19. Parlamento vai receber 130 pessoas no 25 de Abril

A Assembleia da República acaba de publicar uma nota no seu site em que explica os moldes - reduzidos - que assumirá a celebração do 25 de Abril este ano. Desde logo, estarão presentes um total de 130 pessoas, "o que contrasta com as cerca de 700 presenças verificadas em 2019", sublinha-se no texto.

Esta poderá ser uma resposta às críticas que têm surgido por o Parlamento manter, por proposta do presidente, Eduardo Ferro Rodrigues, a intenção de celebrar o 25 de Abril. CDS, Chega, IL e PAN defendiam que a cerimónia não acontecesse ou que assumisse outros moldes, argumentando que os deputados darão assim um mau exemplo a quem está confinado em casa. No entanto, a proposta foi aprovada por larga maioria, com o aval de PS, PSD, PCP e BE.

Na nota, o Parlamento justifica que a sessão será celebrada "atendendo ao simbolismo e à importância da data evocada", mas "adaptada, quer do ponto de vista organizativo, quer do ponto de vista do número de convidados, embora sem perder de vista a dignidade da cerimónia".

Assim, no dia 25 de abril estarão presentes na Assembleia um terço dos deputados, além de Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e convidados em número "limitado", desta vez sentados nas galerias para garantir algum distanciamento.

Cancelado ficará o tradicional programa cultural no palácio de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro, que costuma arrancar após a sessão solene no Parlamento.