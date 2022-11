Covid-19. Pandemia leva a contração histórica da economia chinesa

O produto interno bruto (PIB) da China caiu 6,8% no primeiro trimestre do ano face ao período hómologo, revelam os dados oficiais publicados esta sexta-feira. A retração da atividade ultrapassa ligeiramente as previsões dos analistas que esperavam um recuo da ordem dos -6,5%, e interrompem um ciclo de crescimento contínuo desde pelo menos 1992, data em que Pequim adotou as estatísticas oficiais de crescimento económico.

Porém, o recuo menor do que esperado da produção industrial em março de 1,1%, dados também divulgados esta sexta-feira, constitui uma boa notícia para a segunda economia do planeta. Depois de uma queda de 13,5% em janeiro e fevereiro, as medidas de reabertura da atividade começam a dar alguns frutos. O recuo de 1,1% surpreendeu muitos analistas, quando os economistas cointactados pelo Wall Street Journal previam uma quebra de 7,5% da produção industrial.

Contexto adverso

Para os analistas, a principal incógnita que se coloca agora é saber como é que Pequim vai intervir num contexto globalmente adverso, tanto a nível externo como interno. Com o resto do mundo fechado pela pandemia da Covid-19, a procura externa está duramente afetada, e restam poucos mercados de momento para escoar as exportações. Além disso, muitas economias no mundo começam a entrar em recessão.

Também a nível interno, o consumo quer das famílias, quer das empresas encontra-se fortemente condicionado pelos efeitos da pandemia e consequentes medidas de confinamento. A atividade económica começa lentamente a reabrir, Wuhan, o epicentro da pandemia, já anunciou que vai retomar o tráfego rodo e ferroviário já na próxima semana, mas existem ainda muitas zonas do país onde tal não é ainda possível. Acresce, que a maioria das atividades sociais se mantém proibida, o que se reflete também no consumo interno.

“Os dados do primeiro trimestre estão alinhados com as expectativas, refletem o impacto da paralisia económica quando todo país foi colocado em contenção”, disse à Reuters Lu Zhengwei, economista do Industrial Bank em Shanghai.

A médio prazo “a falta generalizada de procura será uma fonte de preocupação. A nível interno, a procura ainda não recuperou completamente, enquanto a procura externa deverá ser devsatada pela propagação da pandemia”, acrecentou.

Os dados revelados esta sexta-feira dão conta também de um recuo de 16,1% no investimento em ativos fixos, contra uma descida de 24,5% em janeiro e fevereiro, valor que está de acordo com as previsões. As vendas a retalho em março caíram 15,8% em comparação anual, depois de um recuo de 20,5% em janeiro e fevereiro.