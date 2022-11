Covid-19. Liga de Chineses de Portugal queixa-se de juiz por causa da expressão “vírus chinês”

Num despacho que determina a audição por videoconferência de um arguidos em prisão preventiva, o juiz Paulo Registo refere-se à doença covid-19 como o "vírus chinês". A expressão é considerada "racista e xenófoba" pela Liga dos Chineses de Portugal, que se queixou do magistrado ao Conselho Superior da Magistratura (CSM) e à Ordem dos Advogados.

Numa carta assinada por Y Ping Chow, a Liga considera-se "ofendida" pelo uso da expressão que segue "a teoria do Presidente americano". O presidente da Liga questiona o CSM se "vírus chinês" foi um erro de escrita ou se há "discriminação racial ou alguma tendência xenófoba e (ou) apenas se o magistrado judicial se deixou influenciar pela afirmação do Presidente americano".

Paulo Registo foi o juiz a quem foi atribuído o julgamento de Rui Pinto, o alegado hacker que está por trás do Football Leaks e do Luanda Leaks. O advogado do denunciante diz estar "muito preocupado" depois de se saber que o juiz terá posto "like" em publicações da internet que chamavam "pirata" a Rui Pinto.

Ainda não se sabe se o juiz pedirá o afastamento desse processo ou se será a defesa a fazê-lo. Ou se fica tudo na mesma.