Covid-19. “Governo está a parar o incêndio para depois agir”, diz Álvaro Santos Pereira

Para Álvaro Santos Pereira, as iniciativas tomadas pelo Governo para minimizar a crise causada pela covid-19 são as medidas “padrão” para parar “o incêndio”, mas que, depois, terão de ser tomadas outras para estimular a economia. Quando afrouxarem as restrições, o Governo deve ter no terreno iniciativas que permitam aproveitar a oportunidade de atrair investimento estrangeiro, considera o antigo ministro da Economia de Passos Coelho em entrevista à agência ‘Lusa’.

E sinaliza que a reindustrialização não se faz só com “chavões”, faz-se, por exemplo, com melhorias na regulação e uma fiscalidade competitiva para tornar Portugal mais convidativo aos olhos das empresas

O economista considera que “está a parar-se o incêndio para que se possa reagir”, mas o Governo terá, depois da crise, de ir mais longe nos estímulos à economia. “Quando se sair do confinamento, quando se começar a ver o tempo que isto vai durar e, principalmente, que empresas não aguentaram, o desemprego que existe, quando se começar a perceber um pouco mais essas variáveis, vão ter de haver medidas para estimular a economia”.

Álvaro Santos Pereira é diretor de estudos específicos por país do departamento de Economia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e lembra que este organismo tem vindo a analisar as medidas dos vários países e a conclusão é de são “praticamente universais na grande parte dos países: ‘lay-off’, para tentar segurar as pessoas nas empresas com menos custos, deferimento de impostos, deferimento de contribuições sociais, deferimentos pagamentos de juros…”

Há que ir mais além e, à cabeça das medidas a adotar, Álvaro Santos Pereira aponta para aquelas que permitam ajudar as empresas a manter postos de trabalho e a voltar a contratar. Além disso, o antigo governante diz ainda que terão de ser apoiados, em particular, sectores específicos da economia portuguesa que tenham sido mais afetados, como o turismo, a aviação ou a restauração, e também poderão surgir medidas para regiões que tenham sido mais prejudicadas pela crise.

Reindustrialização não se faz com “chavões”

Álvaro Santos Pereira refere também que a reindustrialização não se faz com ‘chavões’, mas com medidas concretas, enquanto sinaliza que a atual crise provocada pela covid-19 vai ser uma oportunidade para captar investimento estrangeiro.

Para o economista “a reindustrialização ou o fomento industrial está nas nossas mãos. Mas não se faz só com chavões, faz-se com medidas concretas de melhorar a regulação, melhorar a fiscalidade e melhorar a atratividade de Portugal para que consigamos atrair empresas”.

Acima de tudo, sustenta o economista, é preciso uma estratégia “que não pense Portugal a um ano ou dois anos, mas dez, quinze, vinte anos”. E lembra que foi essa estratégia que tentou lançar em 2013 enquanto ministro, mas, para que tal aconteça, lembra que “é preciso criar as condições”. Até porque essa reindustrialização só será possível “se tivermos recursos financeiros, recursos humanos e se formos atrativos ao nível de investimento”.

Resposta europeia é “eficaz” mas “não chega”

Álvaro Santos Pereira também fala à Lusa da resposta europeia à crise provocada pela covid-19 que, na sua opinião, está a ser “muito mais eficaz” do que a anterior, mas que “não chega”. Sem mutualizar dívida os países terão problemas, sustenta.

“Há uma resposta europeia muito mais eficaz do que na anterior crise financeira”, considera o economista, enumerando o papel do Banco Central Europeu (BCE), da Comissão Europeia e do Eurogrupo.

Mas não chega, até porque, considera Álvaro Santos Pereira, a crise económica provocada pela covid-19 não permite que todos os países consigam reagir da mesma forma.

Uma hipótese é deixar cada país financiar-se por si. A outra hipótese é existir “um mecanismo em que a Europa pode ajudar a adiar esta questão”. Aqui, o economista aponta duas opções: reforçar o Mecanismo de Estabilidade Europeu para a dívida que está a ser criada pela pandemia, sem mais condicionalidades, e “podendo ser usado não só para financiar as despesas de saúde, mas também para financiar a recuperação económica e especialmente o combate ao desemprego”.

Há ainda a possibilidade dos chamados ‘coronabonds’, que na sua visão não seria mais do que “a Europa mutualizar os custos orçamentais desta dívida que será criada”. Mas este é um caminho que Álvaro Santos Pereira reconhece ser “muito difícil de fazer” porque há países que “não querem essa via”.

Porém, o economista acredita não é impossível, uma vez que “está a ser debatido” e “há países importantes dentro da União Europeia que o defendem”.