Covid-19. Empresa suíça diz que em maio vai começar a fornecer teste para detetar se uma pessoa já esteve infetada

A companhia suíça Roche anunciou que tenciona começar a vender um teste de anticorpos para a covid-19 já no próximo mês. Esse tipo de teste é considerado um dos elementos indispensáveis para se poder levantar com algum nível de segurança as restrições aos contactos sociais atualmente aplicadas no mundo inteiro.

Os anticorpos, que funcionam no sistema imunitário para defender o organismo de agentes patogénicos, podem identificar se uma pessoa já foi infetada pelo novo coronavírus - e portanto, potencialmente, se já tem imunidade a ele. Mesmo depois de um corpo estranho sair do organismo, os anticorpos mantêm-se lá - em muitos casos durante anos, ou mesmo a vida inteira - e podem ser detetados em amostras de sangue.

Uma pessoa que tenha tido o vírus e fique imune, por exemplo, poderia mesmo, idealmente, passar a ter um "passaporte imunológico" semelhante aos certificados de vacinas que alguns países exigem aos seus visitantes. A confirmar-se, esse tipo de informação seria crucial para trabalhadores no sistema de saúde, e não só.

Neste momento há várias empresas a desenvolver testes de anticorpos. A da Roche demora cerca de 18 minutos a realizar, e a empresa estima que em junho estará em condições de produzir mais de dez milhões de testes. "Temos estado a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana", diz o CEO da Roche Diagnostics, Thomas Schinecker.

"O teste aos anticorpos é um próximo passo importante na luta contra a covid-19", acrescenta. "O teste da Roche pode ser rapidamente escalado e ser disponibilizado largamente no mundo, dado que a nossa infraestrutura de instrumento já se encontra instalada". (Esta última referência diz respeito a uma plataforma modular comercializada pela empresa e usada em laboratórios e hospitais, que pode produzir centenas de testes por hora).

Essencial é perceber o grau de fiabilidade desses testes, dada a taxa relativamente elevada de erro - falsos positivos ou falsos negativos - que se tem verificado nalguns deles. Um problema é que pode ser difícil detetar o vírus numa fase inicial da infeção, se o organismo ainda não tiver produzido uma grande quantidade de anticorpos.

Também ainda não se sabe se ter tido o novo coronavírus implica necessariamente adquirir imunidade a ele no futuro, ou, em caso afirmativo, quanto tempo poderá durar essa iimunidade.