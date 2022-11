Covid-19. Dados dos iPhones colocam confinamento português como o 10.º mais restrito do mundo

As populações receberam recomendações, novas regras e ainda escutaram alertas diários para a seriedade da doença. Foram decretadas quarentenas e lockdowns pelo mundo fora, a que se juntaram estados de emergências vários para legitimar o músculo dos governos. Os negócios foram fechando, as escolas idem, o povo foi ficando em casa. O fim é só um: travar a propagação do novo coronavírus, o tal que deu origem à covid-19 e que já matou quase 150 mil pessoas no mundo.

A tecnologia pode não contar a história toda de um confinamento mas dá pistas, ajuda a compreender quão alheados da vida de antigamente estamos. A Apple publicou dados, aqui citados pelo “El País”, que indicam uma quebra massiva de pesquisas por parte dos utilizadores que recorrem aos mapas daquele sistema operativo. Ou seja, analisou, entre 13 de janeiro e 14 de abril, as oscilações das buscas na aplicação mapas por parte daqueles que usam iPhone. Em cima da mesa estão as buscas para sugestões de itinerários a pé, de carro e por transportes públicos.

Em 62 países da lista publicada pela empresa norte-americana, Portugal está no décimo lugar com uma quebra de 78,1% nas pesquisas, o que ajuda a adivinhar o cumprimento generalizado do confinamento decretado e recomendado pelo Governo. Os números detalham que as buscas, por cá, caíram 71,14% no que toca a trajetos de automóvel e 85,05% nos transportes públicos.

A lista é liderada pela Espanha, cuja quebra é de 86,19%. Olhando para os países mais problemáticos, em termos de casos e mortes, a Itália segue na quarta posição (-83,84%) e a França em sexto (-79,59%).

O Reino Unido, que retardou as medidas restritivas e chegou a equacionar a ‘imunidade de grupo’, segue na 24.ª posição (-66,51%), enquanto os Estados Unidos estão no 42.ª lugar (-55,86%).

O “El País” diz ainda que na Suécia, para abordar um país mais suave nas medidas tomadas para travar a propagação do vírus, a quebra no uso daquela app é de 25%, sendo que as buscas dos automobilistas ou para aqueles que procuravam respostas e soluções na estrada caíram apenas 8%.

O top-10 de cidades que mais quebras registaram no que toca a pesquisas de mapas e sugestões de itinerários, e sabendo que o contágio e as medidas restritivas tiveram ritmos diferentes, é: