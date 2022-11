Covid-19. Chile será o primeiro país a distribuir cartões de imunidade aos doentes recuperados

Será chamado "Cartão Covid" e será distribuído a todos chilenos que tenham recuperado, ou venham a recuperar, do novo coronavírus. A partir da próxima segunda-feira, o Chile será o primeiro país a emitir cartões de imunidade, que irão identificar aqueles que poderão deixar a quarentena e voltar a trabalhar fora de casa.

O cartão será disponibilizado a quem seja considerado não contagioso, ou seja, quem tenha tido sintomas fortes de covid-19 há 14 dias e se encontre recuperado e também as pessoas a quem já tinha sido dada alta hospitalar, explicou o ministro da Saúde do país, Jaime Mañalich, em conferência de imprensa.

Mañalich acredita que há uma "probabilidade muito alta" de os portadores do cartão não serem contagiosos e terem os anticorpos da doença, apesar das dúvidas que subsistem sobre a duração da imunidade de um doente recuperado, após a Coreia do Sul ter anunciado que 141 pacientes voltaram a testar positivo a covid-19 depois de aparentemente recuperados.

"Poderá haver casos em que uma pessoa possa ser infectada de novo mas, à luz das evidências, a imunidade que a doença por coronavírus produz pode durar muito tempo", sublinhou o governante. O Chile tem neste momento 9252 casos de covid-19 confirmados e 116 mortes.

Países europeus como a Alemanha ou a Itália estarão também a ponderar um sistema semelhante ao que o Chile irá adotar já no inicio da próxima semana. No início do mês, a "Der Spiegel" noticiava que, numa fase inicial, a Alemanha pretendia fazer pelo menos 100 mil testes serológicos que permitiriam avaliar quem teria anticorpos contra a doença.