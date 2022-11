Covid-19. Braga quer documento estratégico para descentralização na saúde

Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, quer um documento político-estratégico no âmbito do processo de descentralização na área da saúde. “Este documento, no qual deverão ficar vertidas todas as linhas de orientação e atuação entre entidades em casos como o que estamos a viver, deve beber dos grandes ensinamentos que esta pandemia tem propiciado no terreno”, defende.

"Se há algo que esta realidade pela qual temos passado ao longo dos últimos meses demonstra, enquanto gestores e autarcas, é que deve haver uma cada vez maior articulação entre entidades, nomeadamente públicas”, sustenta.

Considerando que a falta de articulação entre entidades públicas é um dos temas que se revela de máxima preocupação para as autarquias em Portugal, sobretudo no contexto das respostas de combate à covid-19, o autarca aproveitou a Assembleia Geral da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis para deixar clara a sua posição: “se não fosse o esforço de coordenação por parte dos municípios, sobressaía a falta de colaboração entre os organismos desconcentrados do Estado, que não têm protocolos nem métodos de partilha e de cooperação entre elas”, alerta.

Sem colocar em causa o mérito e o contributo de todas as estruturas locais das áreas da Saúde, da Segurança Social ou outras, o autarca sublinha que “os municípios assumem, também aqui, um papel fundamental para juntar este quadro de instituições e entidades por forma a criar respostas práticas e imediatas no terreno”.

Assim, a elaboração de um documento estratégico sobre a descentralização na área da saúde, que deva ser remetido e analisado com o Governo central, na fase pós-pandemia, revela-se primordial. E, nessa base, Ricardo Rio propõe que seja “um documento político, com perfil e linhas estratégicas e que nos deverá guiar, no futuro, no contexto da descentralização para esta área e que deve servir como aprendizagem para todos”.

A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis é composta por 57 Municípios Portugueses e tem como missão apoiar a divulgação, implementação e desenvolvimento do projecto Cidades Saudáveis nas autarquias que assumem a promoção da saúde como uma prioridade da agenda dos decisores políticos.