Carreiras acha "indecoroso" o Parlamento comemorar o 25 de Abril

O social-democrata Carlos Carreiras, presidente da câmara de Cascais, anunciou na sua conta do Facebook que não vai permitir que haja "as normais comemorações do 25 de Abril, do 1º de Maio e do 10 Junho" no concelho e na cidade onde vive o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "Já tinham sido canceladas há uns dias atrás", escreve.

O autarca - cujo vice-presidente é Miguel Pinto Luz, que promoveu um manifesto pela reabertura das atividades económicas com uma componente de viglância eletrónica - diz que "quem quiser comemorar comemora em casa".

Considerando que "é irresponsável" manter as comemorações, Carreiras classifica como "indecorosa" a iniciativa do Parlamento para assinalar o 25 de Abril mesmo que junte um conjunto de 130 pessoas, quando costumavam ser 700.

"Manter as celebrações a nível nacional é um enorme erro que rasga o consenso e a confiança que tem presidido ao combate à esta pandemia e como tal é motivo da minha mais veemente crítica e oposição", escreve o autarca cascalense.

Mas Carreiras carrega ainda mais nas tintas para criticar a Assembleia da República e o Governo, que também não proibiu as comemorações do 1º de Maio - a CGTP já disse que vai ter iniciativas em todo o país: "Considero uma ofensa a todos os que estamos a passar este momento negro, manterem as comemorações do 25 de Abril e 1º Maio, já que o 10 de Junho o Sr. Presidente da República já tinha cancelado. Indecoroso e um péssimo exemplo que vem de cima e a liderança afirma-se pelo exemplo. Este é um péssimo exemplo".

Marcelo Rebelo de Sousa - que Carreiras sempre apoiou - foi um dos primeiros defensores da manutenção das comemorações do 25 de Abril. O Presidente da República chegou a sugerir uma comemoração ao ar livre, na parada em frente ao Quartel do Carmo, em Lisboa, escreveu o Expresso há três semanas. Mas Ferro Rodrigues quis manter a sessão parlamentar, de acordo, aliás, com o que tem sido a sua posição neste período de medidas extraordinárias de recolhimento, em que se recusou a acabar radicalmente com as sessões plenárias.