Bloco de Esquerda reúne economistas e ativistas para definir “respostas à crise sem austeridade”

Para o Bloco de Esquerda, a resposta à crise económica que se avizinha terá de ser a contrária à austeridade. E precisa de começar a ser desenhada já. Para isso, o partido irá propor a organização de um ciclo de conferências online, já em abril, que junte “especialistas, economistas, ativistas e organizações” para discutir estratégias e “propostas que respondam à crise sem austeridade”.

A informação consta de uma nota emitida pelo partido a antecipar a reunião da Mesa Nacional do BE, que acontecerá este sábado, por videoconferência. O foco do encontro será mesmo o debate das consequências económicas e sociais do surto da covid-19 - mas também o “caminho para responder à crise sem austeridade”, como o partido tem vindo a defender.

“A recessão que se avizinha implica clareza de propostas e estratégia. A adopção de medidas contracíclicas, que recusam austeridade e apostam no investimento e emprego, é o centro desta estratégia”, sublinha o partido, no documento que apresenta as linhas de discussão para a Mesa Nacional.

Para já, o partido também se dedicará a discutir respostas mais imediatas, até porque estas permitirão depois uma melhor recuperação económica: “A retoma da economia dependerá, em grande medida, da manutenção da capacidade produtiva, do emprego e dos rendimentos do trabalho”. É por isso que os bloquistas voltam a propor ao Governo que aproveite a margem que o estado de emergência ainda lhe dá para “proibir os despedimentos e reintegrar os trabalhadores despedidos”.

Em entrevista ao Expresso, na semana passada, Catarina Martins alertava que o Governo deve começar a “definir” a sua estratégia de resposta à crise, lançando ao PS o repto de escolher o caminho à esquerda ou agarrar a mão do PSD, numa estratégia de “bloco central”. A definição da estratégia será, por isso, construída em duas frentes: no imediato, e enquanto a crise pandémica já provoca fortes danos à economia; e no futuro, quando for preciso fazer escolhas políticas, e orçamentais, para responder à crise.